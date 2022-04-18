Ataque em Guarapuava: Exército usa blindado para proteger instalações

O Exército usou um veículo blindado para garantir a segurança de instalações militares em Guarapuava (PR), na madrugada desta segunda-feira (18), durante ataque de um bando a uma empresa de transporte de valores na cidade.

Por volta das 22h deste domingo, criminosos armados atiraram contra um batalhão da Polícia Militar, incendiaram carros e fizeram reféns. Os ataques prosseguiram durante a madrugada. Dois policiais foram baleados.

Moradores da cidade de 182 mil habitantes, da região central do Paraná, registraram a noite violenta nas redes sociais. Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

Questionada sobre as investigações, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná não respondeu até a publicação desta reportagem.

Segundo o Exército, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada utilizou uma viatura blindada Guarani para para transportar um efetivo de militares do 26º Grupo de Artilharia de Campanha, em Guarapuava, para reforçar a segurança de instalações de administração militar fora do perímetro do quartel.

Caminhão que foi incendiado durante ação criminosa na cidade de Guarapuava, no Paraná Crédito: Mauren Luc/Folhapress

O Exército negou que o blindado tenha sido usado para ajudar a polícia, como publicaram moradores de Guarapuava nas redes sociais, que filmaram o veículo saindo do quartel.

"Não houve nenhuma ação contra instalações militares", afirmou o Exército, em nota. "As providências adotadas seguiram o protocolo de segurança da organização militar, destinado a preservar a integridade física de patrimônio e pessoal."

Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia também não informou até o momento detalhes sobre a tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o trânsito foi interditado nos kms 353 e 330 da rodovia BR 277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. As interdições estão ligadas aos ataques na cidade.

Ações desse tipo acontecem desde 2018. Elas são realizadas por quadrilhas especializadas e fazem parte do chamado novo cangaço. São invasões de cidades de pequeno e médio porte por criminosos fortemente armados, em grupos de 15 a 30 homens, que chegam durante a noite ou madrugada em comboios.