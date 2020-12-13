Arthur Lira nega promessa de mudança na Ficha Limpa em troca de votos da oposição

"Ao chegarmos à reta final das sessões legislativas de 2020 nesta semana, reafirmamos a nossa disposição de votar projetos essenciais. Alguns deles acabaram empurrados para 2021, quando precisaremos da Câmara uma agenda eficiente para garantir a retomada econômica do Brasil", afirmou. "É importante nesse processo olharmos pelo equilíbrio fiscal do país, limitado ao teto de gastos, desfazendo informações equivocadas publicadas. Movimento que adiciona um falso apoio a mudanças na lei de Ficha Limpa. Não há!", enfatizou o parlamentar, na rede social.