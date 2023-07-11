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Antes do prazo

Arthur Lira inicia férias antecipadas em cruzeiro de Wesley Safadão

Presidente da Câmara acelerou trabalhos para adiantar recesso que nem poderia ter acontecido

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2023 às 08:34
BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou suas férias antecipadas participando do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, nos Estados Unidos.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, Lira acelerou os trabalhos da Casa para antecipar o hiato entre os dois semestres do Legislativo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversa com o cantor Wesley Safadão
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversa com o cantor Wesley Safadão Crédito: Reprodução
Após aprovar a reforma tributária e o Carf na última semana, o presidente da Câmara viajou, mesmo antes do prazo da Constituição para o início do recesso parlamentar.
Nesta segunda-feira (10), circulou nas redes sociais imagem dele no cruzeiro de Safadão — a reportagem confirmou a autenticidade da foto e também procurou a assessoria de imprensa do presidente da Câmara, que preferiu não comentar.
Na última semana, a reportagem já havia questionado Lira, por dois dias, acerca da viagem, que era comentada por outros parlamentares da Câmara, mas Lira não se manifestou.

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A viagem começou nesta segunda, na Flórida (EUA), e seu roteiro prevê passagem pela chamada "ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas".
"Vamos ver os melhores shows do Brasil com Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME, Tirullipa e muito mais", diz o site de vendas ao listar uma série de atrações.
O site afirma que as cabines mais baratas, sem janela, custavam vendida por R$ 5.408 por pessoa.
Site de venda para cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que inclui parada na
Site de venda para cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que inclui parada na "ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas" Crédito: Reprodução
Contudo, pela Constituição, o recesso parlamentar do meio do ano só começaria no próximo dia 18 e iria até 31 de julho, mas isso apenas se Câmara e Senado tivessem aprovado a tempo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não aconteceu e nem tem previsão para acontecer.
Apesar disso, os congressistas já tinham pactuado tirar a folga mesmo assim, o chamado "recesso branco". Com a antecipação promovida por Lira, as férias informais serão maiores, subindo de duas para três semanas.
Na última semana, como presidente da Câmara, coube ao deputado alagoano convocar um "esforço concentrado" dos parlamentares em Brasília para esta semana, de segunda a sexta, com a previsão de votações do arcabouço fiscal, das novas regras do Carf, e da Reforma Tributária.
Lira tomou para si a liderança na tramitação da Reforma, como prioridade, e a aprovou, junto com o Carf, mas deixou o arcabouço para agosto.

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