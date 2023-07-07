Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Arcabouço fiscal será votado só em agosto, diz Arthur Lira
Nova votação

Arcabouço fiscal será votado só em agosto, diz Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados diz que o texto deverá ser aprovado com "alterações mínimas"

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 16:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2023 às 16:40
BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou nesta sexta-feira (7), em entrevista à GloboNews, que o texto do arcabouço fiscal, que deve retornar à Câmara após alterações do Senado, deverá ser aprovado com "alterações mínimas".
"O arcabouço foi votado nas duas Casas", pontuou. "As alterações são básicas, com respeito a alguns temas que não têm grandes significâncias para as metas que foram traçadas naquele projeto", continuou, prevendo que a matéria deve ser discutida no mês de agosto.
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Arthur Lira espera que, com avanço das pautas econômicas, taxa de juros caia no país Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Com relação ao projeto de lei que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), outro tema que o governo tem se esforçado para avançar, o líder destacou que esta matéria é "importantíssima" para a base do novo arcabouço fiscal.
Segundo Lira, com a análise do projeto hoje pela Câmara, está sendo construído um cenário de "conforto" e "previsibilidade" para a próxima reunião do Copom. A expectativa, diz ele, é que com todos esses avanços na pauta econômica, no final do próximo mês a entidade monetária comece a diminuir a taxa básica de juros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Arthur Lira Arcabouço Fiscal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados