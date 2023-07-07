Arcabouço fiscal será votado só em agosto, diz Arthur Lira

"O arcabouço foi votado nas duas Casas", pontuou. "As alterações são básicas, com respeito a alguns temas que não têm grandes significâncias para as metas que foram traçadas naquele projeto", continuou, prevendo que a matéria deve ser discutida no mês de agosto.

Arthur Lira espera que, com avanço das pautas econômicas, taxa de juros caia no país Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Com relação ao projeto de lei que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), outro tema que o governo tem se esforçado para avançar, o líder destacou que esta matéria é "importantíssima" para a base do novo arcabouço fiscal.