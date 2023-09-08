Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aras diz que Lava Jato criou legado maldito, um dia após decisão de Toffoli
Manifestação

Aras diz que Lava Jato criou legado maldito, um dia após decisão de Toffoli

Procurador-geral da República também criticou o que chamou de "modus operandi" do grupo, que "ceifa vidas, a política, a economia e afronta a soberania nacional"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2023 às 14:46

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 14:46

Procurador-geral da República, Augusto Aras
Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a sociedade enxerga hoje o "verdadeiro legado maldito" da operação Lava Jato. A opinião foi manifestada na quinta-feira (7), em seu perfil oficial na plataforma X, antigo Twitter.
Ele também criticou o que chamou de "modus operandi" do grupo que, segundo o procurador-geral, "ceifa vidas, a política, a economia e afronta a soberania nacional".
Aras também fez ataques contra a mídia e afirmou que, nos últimos quatros anos, houve "um forte corporativismo apoiado pelas fake news divulgadas pela imprensa desviada que confundiram Justiça com vingança".
"Fui acusado de destruir a Lava Jato, quando apenas institucionalizei e despersonalizei o Ministério Público", disse.
"Nós temos o dever de cumprir a Constituição, rasgada por poucos e ruidosos membros do sistema de Justiça. Só com equilíbrio institucional, respeito ao limite de cada Poder e a nossa Lei Maior, teremos um Brasil fraterno", completou.
A declaração ocorreu um dia após o ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli anular as provas obtidas pela força-tarefa junto à empreiteira Odebrecht.
Toffoli chegou a dizer que a prisão do presidente Lula (PT) pode ser classificada como "um dos maiores erros judiciários da história do país" e uma armação.
O ministro escreveu sobre Lula em decisão na qual determinou que as provas oriundas dos acordos de leniência da Odebrecht e também dos sistemas Drousys e MyWebDay — respectivamente de comunicação interna e de contabilidade e controle de pagamentos de vantagens indevidas — são imprestáveis em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.
"Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem [a lei]", afirmou.

Veja Também

Alexandre de Moraes manda soltar ex-assessor de Bolsonaro investigado por fraude

PF aceita delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

'Eu também não estou feliz', diz Janja sobre saída de Ana Moser

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Operação Lava Jato STF Augusto Aras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados