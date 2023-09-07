'Eu também não estou feliz', diz Janja sobre saída de Ana Moser

A primeira-dama Janja da Silva disse nesta quinta-feira (7), não ter ficado feliz com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. O comentário se deu como resposta a uma publicação do empresário Omar Monteiro Jr., dono do Bar do Omar, um reduto da esquerda no Rio de Janeiro.
"Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer, infelizmente", disse Omar, ao que Janja respondeu: "Eu também não estou feliz".
A interação se deu no Twitter nesta quinta, pouco antes de Janja e o presidente Lula (PT) embarcarem rumo à Índia, onde participam do G20. Antes de chegar a Nova Delhi, a comitiva brasileira fará escala na Tunísia.
A decisão de Lula demitir Ana Moser foi tomada para abrigar o Centrão no governo. O deputado André Fufuca (PP-MA), próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assumirá o Ministério do Esporte em seu lugar.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não informou, na nota divulgada na noite de quarta-feira, 6, se Ana Moser terá outra função no governo Lula. A ainda ministra, porém, criticou a escolha do presidente em nota divulgada na quarta.
Ana Moser afirmou que ver "com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal".
"Durante a conversa com Lula, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva", completou.