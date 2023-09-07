'Eu também não estou feliz', diz Janja sobre saída de Ana Moser

"Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer, infelizmente", disse Omar, ao que Janja respondeu: "Eu também não estou feliz".

A interação se deu no Twitter nesta quinta, pouco antes de Janja e o presidente Lula (PT) embarcarem rumo à Índia, onde participam do G20. Antes de chegar a Nova Delhi, a comitiva brasileira fará escala na Tunísia.

Eu tb não tô feliz 🙁 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) September 7, 2023

A decisão de Lula demitir Ana Moser foi tomada para abrigar o Centrão no governo. O deputado André Fufuca (PP-MA), próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assumirá o Ministério do Esporte em seu lugar.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não informou, na nota divulgada na noite de quarta-feira, 6, se Ana Moser terá outra função no governo Lula. A ainda ministra, porém, criticou a escolha do presidente em nota divulgada na quarta.

Ana Moser afirmou que ver "com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal".