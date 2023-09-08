Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alexandre de Moraes manda soltar ex-assessor de Bolsonaro investigado por fraude
Decisão

Alexandre de Moraes manda soltar ex-assessor de Bolsonaro investigado por fraude

Max Guilherme foi preso em operação da Polícia Federal, em maio, que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2023 às 14:10

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 14:10

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes mandou soltar Max Guilherme Machado de Moura, ex-segurança e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
Max Guilherme e Sérgio Rocha Cordeiro, também ex-assessor de Bolsonaro, foram presos em operação da Polícia Federal, em maio, que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.
O assessor Max Guilherme e Jair Bolsonaro nos EUA
O assessor Max Guilherme e Jair Bolsonaro nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@Maxguilherme01oficial
A dupla teve dados falsos de vacinação contra Covid-19 inseridos no sistema do Ministério da Saúde antes de serem nomeados assessores do ex-presidente e viajarem com ele aos EUA no final do mandato.
A decisão de Moraes foi confirmada pelo advogado do ex-assessor, Admar Gonzaga, ao jornal. De acordo com o defensor, não havia mais motivos para a manutenção da prisão do cliente, apesar de a investigação do caso ainda estar em curso -o que pode trazer novas informações para apuração. O processo do caso corre sob sigilo na Suprema Corte.
Segundo Gonzaga, a decisão a favor do cliente foi proferida na quarta-feira (6) e a soltura ocorreu nesta quinta-feira (7), com o uso de tornozeleira eletrônica.
A prisão de Max e Sérgio ocorreu na mesma operação que prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na quinta-feira (7), o tenente-coronel entregou ao STF um "termo de intenção" de fazer um acordo de delação premiada. A proposta agora será enviada ao MPF (Ministério Público Federal) -que dará seu parecer- e precisa ser aceita por Moraes, relator dos inquéritos em que Cid é investigado.
A defesa de Mauro Cid disse que pediu a liberdade provisória dele ao ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pela jornalista Camila Bomfim, da GloboNews, e confirmada pelo UOL.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados