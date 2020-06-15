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Apuração

Aras acata pedido de Toffoli e abre investigação sobre ataque ao Supremo

PGR abre notícia de fato para apurar disparo de fogos de artifício contra o STF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 07:57

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 07:57

Procurador-geral da República, Augusto Aras
Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
A procuradoria-geral da Repúblilca instaurou uma investigação preliminar na noite deste domingo (14) sobre o ato da noite de sábado em que manifestantes atiraram fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) simulando um bombardeio.
A PGR determinou a abertura de uma notícia de fato, nome que se dá a investigação preliminar, em resposta a um pedido do presidente da corte, Dias Toffoli.
O ministro pediu "a responsabilização penal daquele(s) que deu/deram causa direta ou indiretamente, inclusive por meio de financiamento, dos ataques e ameaças dirigidas" ao STF e ao "estado democrático de direito".
Toffoli também pediu responsabilização de Renan da Silva Sena, "por ataques e ameaças à Instituição deste Supremo Tribunal Federal".
O procurador João Paulo Lordelo, que assina a portaria que instaura a notícia de fato, lembrou que em 5 de maio já havia encaminhado ao Ministério Público Federal no DF um memorando em que indicava que Renan havia praticado crimes por ter agredido verbalmente profissionais de saúde.
Lordelo, que assessora o procurador-geral Augusto Aras para temas de matéria penal, ainda pede informações ao MPF-DF sobre investigações conduzidas a respeito dos atos de sábado e determina que as informações sejam encaminhadas ao vice-procurador-geral Humberto Jacques para que ele inclua o caso no âmbito de inquérito que investiga atos antidemocráticos.

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