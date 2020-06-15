Aras acata pedido de Toffoli e abre investigação sobre ataque ao Supremo

Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

A procuradoria-geral da Repúblilca instaurou uma investigação preliminar na noite deste domingo (14) sobre o ato da noite de sábado em que manifestantes atiraram fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) simulando um bombardeio.

A PGR determinou a abertura de uma notícia de fato, nome que se dá a investigação preliminar, em resposta a um pedido do presidente da corte, Dias Toffoli

O ministro pediu "a responsabilização penal daquele(s) que deu/deram causa direta ou indiretamente, inclusive por meio de financiamento, dos ataques e ameaças dirigidas" ao STF e ao "estado democrático de direito".

Toffoli também pediu responsabilização de Renan da Silva Sena, "por ataques e ameaças à Instituição deste Supremo Tribunal Federal".

O procurador João Paulo Lordelo, que assina a portaria que instaura a notícia de fato, lembrou que em 5 de maio já havia encaminhado ao Ministério Público Federal no DF um memorando em que indicava que Renan havia praticado crimes por ter agredido verbalmente profissionais de saúde.