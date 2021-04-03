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Prevenção à Covid

Após reduzir previsão, Queiroga fala em mais de 30 milhões de doses de vacina

Estimativa inicial apontava 47,5 milhões de doses, depois houve uma redução e, agora, ministro da Saúde anuncia nova programação para imunizar população

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2021 às 15:09
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil.
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para aplicação: parte da nova oferta será da fundação  Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após ter reduzido a previsão à quase metade, disse que estão garantidas mais de 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no mês de abril. Além disso, destacou que para aumentar a produção do imunizante está sendo estudada a utilização de parques de produção de vacina animal no país.
Essas mais de 30 milhões de doses seriam da Fiocruz e do Instituto Butantan. No entanto, ele informou que está tentando junto a outros laboratórios conseguir adiantar o prazo de entrega de outras vacinas no país.
No dia 31 de março, entretanto, o ministro havia dito na Câmara dos Deputados que a previsão para o mês de abril é distribuir 25,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O quantitativo é quase a metade do previsto anteriormente, mas a pasta não havia dado detalhe do que mudaria.
No cronograma da pasta, atualizado em 19 de março, a previsão era de entregar 47,3 milhões de doses.

PRODUÇÃO DE VACINA

A declaração foi dada após reunião com a diretora da OPAS no Brasil, Socorro Gross, neste sábado (3). Na ocasião, foi anunciada uma parceria com a OMS/OPAS para aumentar a produção de vacina no país para atender a população e até para exportar futuramente.
Uma das frentes é verificar a possibilidade de produzir o imunizante em parques industriais de produzem vacinas em animais.
"Eu falei do parque de animais, isso é interessante, mas carece de uma avaliação técnica. Isso não vai resolver o problema a curto prazo. Isso vai ajudar a médio prazo para o Brasil e também para outros países".
Queiroga disse também que as Forças Armadas irão auxiliar na vacinação no país através da logística ou auxiliando o corpo técnico. No entanto, não deu mais detalhes de como funcionaria.
O ministro falou novamente sobre a meta de vacinar 1 milhão de pessoas por dia em abril. Ele disse que foi criada a secretaria de enfrentamento à Covid-19 para agilizar as medidas.
Ele continuou reforçando a importância das medidas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19. Falou sobre a importância do uso de máscara e do distanciamento social. E também da ordem de não fazer lockdown.
"Precisamos nos organizar para fazer com que evitemos medidas extremas e consigamos garantir que as pessoas continuem trabalhando, ganhando seu salário e renda, fazendo que a economia funcione, deixando essas medidas extremas para outro caso. Evitar lockdown é a ordem, mas temos que fazer nosso dever de casa".

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