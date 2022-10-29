Após pai ser chamado de ‘golpista’, filha de Temer reafirma voto em Lula

"Eu não defendo um homem, defendo um modelo de país, defendo um modelo de sociedade que não é possível, definitivamente, com um governante que desrespeita as instituições, que é favorável a crianças não frequentarem a escola, que é favorável ao armamento das pessoas e que tem falas e atitudes machistas, racistas e homofóbicas", disse ela em vídeo publicado no Instagram.