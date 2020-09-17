Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após Maia pegar Covid-19, Câmara cancela sessão desta quinta-feira
Transferência

Após Maia pegar Covid-19, Câmara cancela sessão desta quinta-feira

Na pauta do dia estava o projeto que altera as regras do Código de Trânsito e medidas provisórias, como a 971 que aumenta a remuneração agentes de segurança pública

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 07:47
Presidente da Câmara dos Deputados, dep. Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva
Presidente da Câmara dos Deputados, dep. Rodrigo Maia, recebeu a confirmação de ter contraído Covid-19 Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
A Câmara cancelou a sessão agendada para esta quinta-feira (17), e transferiu o evento para sexta-feira (18). Nesta quarta (16), o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu a confirmação de ter contraído Covid-19 e, por isso, não pode comparecer aos trabalhos.
Outros deputados, como o vice-presidente Marcos Pereira (Republicanos-SP), poderiam assumir o comando das votações, no entanto, muitos parlamentares estão em seus Estados envolvidos com as convenções partidárias.
Na pauta do dia estava o projeto que altera as regras do Código de Trânsito e medidas provisórias, como a 971 que aumenta a remuneração agentes de segurança pública. Essas medidas seguem na pauta de sexta-feira.

Veja Também

Maia proíbe pagar auxílio-mudança a deputados reeleitos ou que morem no DF

"Meio Ambiente desmontou o que foi criado em décadas", diz Maia

Maia classifica caso Flordelis como "grave" e "constrangedor para todos"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados