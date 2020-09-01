Maia classifica caso Flordelis como 'grave' e 'constrangedor para todos'

A deputada federal Flordelis, acusada de mandar matar o marido Crédito: Reprodução/Instagram @flordelis

A Câmara tem pressa para dar uma solução para o caso da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ter mandado assassinar o marido . O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (1) que o direito de defesa da parlamentar será respeitado. "Mesmo sendo um caso de fato muito grave e muito constrangedor para todos", disse.

"Nós vamos abrir o prazo, a deputada vai fazer sua defesa. O que nós precisamos é na parte que cabe tanto ao corregedor, como a Mesa e depois ao Conselho de Ética que o prazo utilizado seja o menor possível", disse. Flordelis terá cinco dias para fazer sua defesa, a partir de uma manifestação da Mesa Diretora.

"Agora, cumprido o prazo dela, o que nós queremos é que tanto o Corregedor quanto a Mesa e o Conselho de Ética possam avançar, respeitando os prazos regimentais, mas não deixando que esse assunto leve muito tempo para ter uma solução dentro da Câmara dos Deputados", disse Maia.

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