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Morte do marido

Maia classifica caso Flordelis como 'grave' e 'constrangedor para todos'

Deputada federal Flordelis (PSD-RJ) é acusada pela polícia de ter mandado matar o marido

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 16:38
A deputada federal Flordelis
A deputada federal Flordelis, acusada de mandar matar o marido Crédito: Reprodução/Instagram @flordelis
A Câmara tem pressa para dar uma solução para o caso da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ter mandado assassinar o marido. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (1) que o direito de defesa da parlamentar será respeitado. "Mesmo sendo um caso de fato muito grave e muito constrangedor para todos", disse.
"Nós vamos abrir o prazo, a deputada vai fazer sua defesa. O que nós precisamos é na parte que cabe tanto ao corregedor, como a Mesa e depois ao Conselho de Ética que o prazo utilizado seja o menor possível", disse. Flordelis terá cinco dias para fazer sua defesa, a partir de uma manifestação da Mesa Diretora.
"Agora, cumprido o prazo dela, o que nós queremos é que tanto o Corregedor quanto a Mesa e o Conselho de Ética possam avançar, respeitando os prazos regimentais, mas não deixando que esse assunto leve muito tempo para ter uma solução dentro da Câmara dos Deputados", disse Maia.

VOLTA DO CONSELHO DE ÉTICA

O parlamentar afirmou ainda que vai tentar colocar em votação uma resolução que irá permitir que o Conselho de Ética retome seus trabalhos de forma presencial. "Espero que sim, vou tentar que seja hoje. Mesmo que não seja votado hoje, o processo só deve sair da corregedoria da Mesa da Câmara a partir da próxima semana. Então votar hoje ou votar na próxima semana não faz muita diferença. Agora, seria bom que a gente conseguisse consenso, acordo para votar o projeto de resolução ainda hoje", disse.

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