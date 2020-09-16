Rodrigo Maia está com Covid-19

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (16). Segundo nota da assessoria de imprensa, ele manifestou sintomas brandos de Covid-19 e está se tratando na residência oficial, onde seguirá em isolamento, respeitando as recomendações médicas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também já teve a doença e está recuperado.
O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também foi diagnosticado com Covid-19, mas não apresenta sintomas graves.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é outro que já teve a doença e não passou por complicações.