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Câmara dos Deputados

Rodrigo Maia está com Covid-19

Presidente da Câmara está com sintomas leves e isolado em casa

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 15:21
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, vai se tratar na residência oficial Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (16). Segundo nota da assessoria de imprensa, ele manifestou sintomas brandos de Covid-19 e está se tratando na residência oficial, onde seguirá em isolamento, respeitando as recomendações médicas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também já teve a doença e está recuperado. 
novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também foi diagnosticado com Covid-19, mas não apresenta sintomas graves. 
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é outro que já teve a doença e não passou por complicações. 

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