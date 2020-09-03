'Meio Ambiente desmontou o que foi criado em décadas', diz Maia

"Do ponto de vista da Câmara, estamos tentando construir consensos para mostrar a importância da preservação do meio ambiente para que o País recupere a capacidade de atração de investimentos num ambiente seguro, com duas âncoras importantes: a fiscal e a ambiental", afirmou o presidente da Câmara. "Sem essas duas âncoras, nada será relevante", emendou, destacando que isso tem de ser preocupação permanente.

"Essa é uma agenda de prioridade para todos os brasileiros e houve pressão de todos para mais transparência e ação do governo", frisou Maia, citando que no parlamento foi obrigado a segurar alguns projetos que poderiam gerar mais polêmica e insegurança para os que olham o Brasil com potencial de investimento. E ironizou, dizendo que "todos falam que o Brasil é o País do futuro, mas o dinheiro está indo embora".