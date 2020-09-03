Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Meio Ambiente desmontou o que foi criado em décadas', diz Maia
Ministério

'Meio Ambiente desmontou o que foi criado em décadas', diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que tenta atuar a fim de ampliar esse debate e promover a melhoria da imagem do País

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 14:33
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
No seminário Retomada Verde, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro desmontou o que foi criado em décadas. "Começamos a ter impacto nas decisões de investimento, sabemos que temos condições de atrair o capital externo, mas com a piora da imagem do Brasil e a perda de confiança, o capital está indo embora", comentou.
Maia disse que a Câmara vem tentando atuar com projetos conjuntos para os setores do meio ambiente, agronegócio e área financeira, a fim de ampliar esse debate e promover a melhoria da imagem do País, sobretudo junto aos investidores.
"Do ponto de vista da Câmara, estamos tentando construir consensos para mostrar a importância da preservação do meio ambiente para que o País recupere a capacidade de atração de investimentos num ambiente seguro, com duas âncoras importantes: a fiscal e a ambiental", afirmou o presidente da Câmara. "Sem essas duas âncoras, nada será relevante", emendou, destacando que isso tem de ser preocupação permanente.
Maia disse que durante a pandemia o tema meio ambiente voltou com força, muito pela pressão de setores da sociedade e dos investidores, não apenas os estrangeiros, mas do próprio País. E isso levou o governo a colocar a questão em debate, com o vice-presidente Hamilton Mourão à frente.
"Essa é uma agenda de prioridade para todos os brasileiros e houve pressão de todos para mais transparência e ação do governo", frisou Maia, citando que no parlamento foi obrigado a segurar alguns projetos que poderiam gerar mais polêmica e insegurança para os que olham o Brasil com potencial de investimento. E ironizou, dizendo que "todos falam que o Brasil é o País do futuro, mas o dinheiro está indo embora".

Veja Também

Meio Ambiente interrompe combate a queimadas e desmatamento na Amazônia

Imagem sobre proteção a meio ambiente é a pior possível, dizem deputados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados