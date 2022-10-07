Após discussão, mulher atira nas costas do namorado em São Paulo

Um homem de 42 anos foi baleado pelas costas pela namorada ao deixar o apartamento onde o casal vivia na manhã de quinta-feira (6), em Cidade Líder, zona leste de São Paulo

A autora do disparo é uma mulher de 36 anos. Ela fugiu e é procurada pela Polícia Civil , que requisitou à Justiça a prisão temporária dela.

Câmera flagrou o momento em que a mulher atira no namorado pelas costas após uma discussão Crédito: Videomonitoramento

Câmera de monitoramento instalada no saguão do prédio localizado na rua Simone Martini registrou toda a ação.

Em um primeiro momento, a vítima deixa o apartamento e aciona o botão do elevador. Como a porta da residência estava aberta, ele retorna e a fecha. De costas, o homem não percebe quando a mulher abre a porta e, com uma pistola em mãos, efetua um disparo a curta distância.

Mesmo com a vítima baleada e caída, a mulher continuou a fazer ameaças. Ela tentou atirar mais vezes, mas a arma falhou.

Em diversos momentos, a autora do tiro mostrou irritação por não conseguir destravar a arma.

Ela, então, voltou para casa e pegou uma faca, onde faz novas ameaças à vítima, que continuou sem conseguir se levantar.

Aos policiais militares, o homem disse que havia discutido com a namorada.

Segundo a polícia, a mulher fugiu em um Renault Clio branco.