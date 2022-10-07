Motorista de aplicativo é feito refém e tem carro roubado em Linhares

Um motorista de aplicativo foi feito refém durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (7), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor aceitou uma corrida de um adolescente de 16 anos no bairro Araçá, no entanto, se tratava de uma emboscada. A vítima foi amarrada e levada, por três suspeitos, até uma plantação de café, onde foi abandonada. Os suspeitos fugiram levando o carro do motorista.
Para os militares, a vítima contou que aceitou a corrida e buscou o adolescente no bairro Araçá. No entanto, no caminho, o passageiro ligou para alguém perguntando onde a outra pessoa estaria, momentos depois, dois homens saíram do meio do mato, próximo a uma plantação de coco às margens da rodovia.
Com medo de ser assaltado, o motorista acelerou o veículo, mas um dos indivíduos atirou contra o carro. Após o disparo, a vítima parou o veículo e os indivíduos entraram. Os suspeitos disseram que levaram o homem de refém como garantia caso fossem abordados por alguma viatura da polícia.
Eles seguiram para BR 101, sentido Vitória e depois, nas proximidades de Quartel de Cima seguiram na estrada para sair do pedágio e foram até a plantação de café, onde a vítima foi deixada. Os suspeitos ainda disseram para o motorista que queriam o veículo dele para cometerem um homicídio e que logo após deixariam o carro abandonado no centro de Linhares.
Depois, os assaltantes fugirem, a vítima conseguiu se soltar e, após caminhar por aproximadamente por um quilômetro, conseguiu pedir ajuda para chegar até a um posto de gasolina, e acionar a polícia.
A Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares que realiza diligências neste momento. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destaca também que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. “O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, diz a nota.