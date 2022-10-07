Motorista de aplicativo é feito refém e tem carro roubado em Linhares

Após roubarem o carro do motorista de aplicativo, os suspeitos bateram com o veículo em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Para os militares, a vítima contou que aceitou a corrida e buscou o adolescente no bairro Araçá. No entanto, no caminho, o passageiro ligou para alguém perguntando onde a outra pessoa estaria, momentos depois, dois homens saíram do meio do mato, próximo a uma plantação de coco às margens da rodovia.

Com medo de ser assaltado, o motorista acelerou o veículo, mas um dos indivíduos atirou contra o carro. Após o disparo, a vítima parou o veículo e os indivíduos entraram. Os suspeitos disseram que levaram o homem de refém como garantia caso fossem abordados por alguma viatura da polícia.

Eles seguiram para BR 101, sentido Vitória e depois, nas proximidades de Quartel de Cima seguiram na estrada para sair do pedágio e foram até a plantação de café, onde a vítima foi deixada. Os suspeitos ainda disseram para o motorista que queriam o veículo dele para cometerem um homicídio e que logo após deixariam o carro abandonado no centro de Linhares.

Depois, os assaltantes fugirem, a vítima conseguiu se soltar e, após caminhar por aproximadamente por um quilômetro, conseguiu pedir ajuda para chegar até a um posto de gasolina, e acionar a polícia.

Segundo a PM , horas depois, o veículo roubado foi localizado abandonado às margens da rodovia que liga Linhares ao balneário de Regência. Nas imagens é possivel ver a parte da frente do carro destruída. A PM não informou o que ocorreu.

Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares que realiza diligências neste momento. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.