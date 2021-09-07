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Sete de setembro

Ao menos 15 capitais têm atos pró-Bolsonaro, incluindo Salvador, Recife e BH

Manifestantes se reúnem em diversas cidades  a favor do governo Jair Bolsonaro e contra o STF

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2021 às 14:27
RIO DE JANEIRO, RJ, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Manifestantes se reúnem neste 7 de setembro em ao menos 15 capitais, incluindo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com pautas antidemocráticas, a favor do governo Jair Bolsonaro (sem partido) e contra o STF (Supremo Tribunal Federal). A maioria não usa máscaras contra a Covid-19.
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro exibe cartaz com mensagem antidemocrática em protesto em São Paulo
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro exibe cartaz com mensagem antidemocrática em protesto em São Paulo Crédito: REUTERS/Folhapress/Amanda Perobelli
Entre as demais cidades com passeatas ou carreatas estão Salvador, Recife, São Luís, Fortaleza, Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Goiânia. Algumas delas também registram atos menores de oposição ao presidente, principalmente organizados pelo movimento Grito dos Excluídos.
Em Salvador, o protesto acontece nas proximidades do Farol da Barra e reúne três trios elétricos. Manifestantes carregam faixas pedindo intervenção no Supremo, parte deles sem máscara. Alguns deles trazem cartazes em outras línguas, como inglês, francês, espanhol e alemão.

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Em discursos nos trios, houve menções elogiosas ao soldado Wesley Soares, morto em março deste ano na mesma região. Ele passou quatro horas dando tiros para o alto, gritando palavras de ordem, e foi baleado após atirar com um fuzil contra policiais que negociavam sua rendição.
Em São Luís e em Fortaleza, as manifestações ocorreram em formato de carreata. Na primeira, a concentração foi em frente à nova loja da Havan, inaugurada no início do mês pelo empresário bolsonarista Luciano Hang.
Já na segunda, a reunião foi ao lado do estádio Castelão. Um carro de som tocava jingles de Bolsonaro em ritmo de forró e trazia uma faixa com a mensagem: "Liberdade não se ganha, se toma".
No Recife, o ato ganhou mais adesão por volta das 10h na orla da praia de Boa Viagem, onde tradicionalmente ocorrem manifestações pró-Bolsonaro. O grupo caminha acompanhado de um trio elétrico com os dizeres: "Supremo é o povo". Também há cartazes em outros idiomas, como alemão.
Em Belo Horizonte, os manifestantes saíram em carreata da Pampulha, na avenida Antônio Abrahão Caram, com direção à Praça da Liberdade, onde começaram a se dispersar por volta das 12h30. A menos de 2 km, há um pequeno grupo de vermelho formado por movimentos sociais.
Mais uma vez, no ato pró-Bolsonaro são vistas faixas em inglês, com escritos como "O povo brasileiro diz não aos membros da Suprema Corte". Há ainda algumas manifestações contrárias à vacinação contra a Covid e com menções a medicamentos ineficazes para a doença.
Em Florianópolis, as pessoas se concentraram no Trapiche da Beira-Mar, ocupando a avenida em ambos os sentidos. Diversas rodovias de Santa Catarina registraram pontos de interdição e lentidão por causa de carreatas de caminhões, tratores e carros, como as BRs 282, 101, 116, 153 e 280, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí e Balneário Camboriú foram outras cidades catarinenses com atos pela manhã.
Em Goiânia, o ato começou no autódromo por volta de 9h, com destino ao ginásio de esportes do Jardim Guanabara. Também houve carreatas de motos e carros, com cartazes e faixas nos veículos em inglês e francês -um deles diz "Bolsonaro é a esperança do Brasil".
Vista aérea de ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo
Vista aérea de ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress
Em São Paulo a maior concentração ocorre na Avenida Paulista. No Vale do Anhangabaú foram registrados atos pró e contra o governo de Jair Bolsonaro. O presidente se dirigiu à capital paulista para discursar para apoiadores.

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