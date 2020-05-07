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Ao lado de Bolsonaro, Toffoli diz que Brasil conduz bem combate à Covid-19

Presidente da República foi a pé ao STF ao lado de empresários e ministros para falar de danos à economia provocados pelo combate ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 16:33

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 16:33

Ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou, nesta quinta-feira (07) que o Brasil conseguiu conduzir "muito bem essa situação" do enfrentamento ao novo coronavírus e defendeu uma coordenação pela retomada econômica. O encontro ocorre alguns dias após Bolsonaro participar de atos antidemocráticos contra o STF e o Congresso.
Presidente do STF, Dias Toffoli, ao lado de Jair Bolsonaro
Presidente do STF, Dias Toffoli, ao lado de Jair Bolsonaro em visita que o presidente da República fez à Corte nesta quinta-feira (07) Crédito: Marcos Correa/PR
Na quarta-feira (6) o Brasil bateu novo recorde de mortes por coronavírus, com registro de mais de 600 óbitos em 24 horas.
"Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui e ali, a verdade é que as instituições funcionaram. Os ministérios funcionaram, o SUS (Sistema Único de Saúde) funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, adequou, melhorou ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o País não entrasse em situação de calamidade pública", disse Toffoli.
Apesar da declaração do presidente do Supremo, diversas cidades brasileiras decretaram estado de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19.
Além disso, Estados como Amazonas já enfrentam colapso do sistema de saúde. Esta semana, o Ministério da Saúde reconheceu que o pico do novo coronavírus deve ocorrer entre maio e julho.

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No período da manhã, Toffoli teve uma reunião com Bolsonaro, ministros de Estado e um grupo de empresários na sede da Corte, em Brasília. No encontro, Toffoli reforçou que é preciso um "planejamento organizado na retomada da volta da economia e do crescimento". "Isso é fundamental", avaliou.
O presidente do Supremo defendeu uma coordenação com a inclusão de outros Poderes, Estados e municípios, junto a empresários e trabalhadores. "Esse anseio é de trabalhar, produzir, manter empregos e uma sociedade estruturada em funcionamento", disse Toffoli.
Na fala, ele também afirmou que o Brasil possui uma sociedade complexa. "É fundamental ter esse diálogo e essa coordenação para que possamos pensar a retomada (econômica)", disse.
Ele opinou, ainda, que o país está em uma situação em que as pessoas "querem sair" e que isso deve ser coordenado e planejado.

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