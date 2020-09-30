AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Anvisa reduz exigências para análise de registro de vacinas contra Covid
Saúde

Anvisa reduz exigências para análise de registro de vacinas contra Covid

De acordo com a agência reguladora, a estratégia tem como objetivo acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 17:09
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus Crédito: Immagini/Folhapress
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma nota técnica para simplificar o procedimento de análise de dados e registro de vacinas contra a Covid-19 no país. A nota, reduz exigências para admissão do protocolo dos novos produtos. A proposta, apresentada ontem (29), determina que após a inclusão das informações, a equipe irá analisar documentação em até 20 dias.
O procedimento, chamado de submissão contínua, diz que a análise dos dados referentes aos imunizantes acontecerá na medida em que forem gerados e apresentados à Anvisa os resultados das pesquisas, visando uma posterior submissão de registro quando do preenchimento dos requerimentos regulatórios necessários.
A partir da adoção desse procedimento, não será preciso aguardar a disponibilização de todos os dados e documentos técnicos, bem como o preenchimento dos requerimentos regulatórios, para realizar a submissão do registro junto à Anvisa. Ou seja, conforme os dados forem gerados, estes deverão ser apresentados à Agência, de modo que o processo regulatório seja agilizado, informou a Anvisa.
De acordo com a agência reguladora, a estratégia tem como objetivo acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que garantidas a qualidade, a segurança e a eficácia.
Segundo a nota técnica, o pedido de registro da possível vacina deve ser protocolado com uma justificativa e conter informações sobre o status regulatório mundial, histórico de interações prévias do requerente com a Anvisa e um cronograma de submissão da documentação técnica a ser avaliada.
A cada nova etapa deverá ser feito um aditamento com informações sobre a pesquisa. Caberá à Anvisa analisar a documentação em até 20 dias, a depender da quantidade de dados submetida, contados a partir da data do protocolo.
O procedimento será repetido a cada nova submissão de informações. O número de ciclos de aditamentos dependerá do número de pacotes a serem submetidos pela empresa interessada, não havendo limite imposto pela Anvisa para este número.
Os produtos que tiverem sua análise iniciada pelo procedimento de submissão contínua poderão ter submetido seu pedido de registro formal após a conclusão do último aditamento protocolado e após avaliação pela empresa quanto à suficiência dos dados de qualidade, eficácia e segurança para o estabelecimento de uma relação de benefício-risco positiva e robusta, considerando a indicação terapêutica pleiteada e as discussões prévias com a Anvisa, diz a nota técnica.

Veja Também

Reino Unido doa R$ 4 bilhões para vacinas contra a Covid-19

OMS pede US$ 35 bi para fomento à pesquisa de vacinas para Covid-19

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda sinal de socorro que ajudou a salvar vítima de violência doméstica no PR
Oficina de penteados para reunir pais e filhas
Oficina de penteados convida pais e filhas para celebrar o Dia dos Pais na Serra; veja como participar
Imagem de destaque
4 rituais ciganos para atrair amor e prosperidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados