Reino Unido doa R$ 4 bilhões para vacinas contra a Covid-19

A iniciativa mobiliza mais de 180 países, inclusive o Brasil. A adesão à Covax assegura acesso a um portfólio mundial de vacinas candidatas a serem usadas no combate à doença. No momento, mais de 50 vacinas estão em desenvolvimento em todo o planeta e 11 encontram-se em fase de testes de segurança e eficácia da imunização. Entre elas, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório anglo-sueco Astrazeneca  em teste junto a voluntários em diferentes países e em seis cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Natal, Santa Maria (RS) e Porto Alegre.