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Saúde

Reino Unido doa R$ 4 bilhões para vacinas contra a Covid-19

O dinheiro será utilizado pela iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:53
Avanços na vacina da covid-19
Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
O Reino Unido vai destinar R$ 4 bilhões para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O dinheiro será utilizado pela iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) chamada Covax Facility, criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas que possam combater a pandemia que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo e mais de 142 mil pessoas no Brasil.
A iniciativa mobiliza mais de 180 países, inclusive o Brasil. A adesão à Covax assegura acesso a um portfólio mundial de vacinas candidatas a serem usadas no combate à doença. No momento, mais de 50 vacinas estão em desenvolvimento em todo o planeta e 11 encontram-se em fase de testes de segurança e eficácia da imunização. Entre elas, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório anglo-sueco Astrazeneca  em teste junto a voluntários em diferentes países e em seis cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Natal, Santa Maria (RS) e Porto Alegre.
O anúncio do Reino Unido foi feito nesta quarta-feira (30) pelo ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, durante sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Além dos recursos para a Covax, o Reino Unido prometeu doar R$ 2,4 bilhões para a OMS.
Temos o dever de responder à Covid-19 em um esforço global pela humanidade e nenhum país pode fazer isso sozinho. Vamos trabalhar juntos para desenvolver vacinas seguras, efetivas e acessíveis, além de testes e tratamentos que possam ser produzidos rapidamente e disponibilizados a todos, disse o ministro Dominic Raab, em comunicado distribuído pela Embaixada Britânica em Brasília.

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