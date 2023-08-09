Anvisa proíbe suplementos irregulares para tratar problemas de visão

A resolução, publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União, determina ainda a apreensão dos produtos. “As medidas foram adotadas após o recebimento de denúncias e questionamentos relacionados ao assunto", informou a Anvisa.

"A agência identificou que os suplementos alimentares eram de fabricantes desconhecidos, ou seja, não se sabe a origem dos produtos" Anvisa - Por nota

O uso de telas veio se intensificando nos últimos anos, mas com a pandemia da Covid-19 os problemas nos olhos aumentaram. Crédito: Javier Sánchez Mingorance/Freepik

Em nota, a agência reforçou que, para alimentos em geral, incluindo suplementos alimentares, não é permitida a realização de propagandas que aleguem tratamento, prevenção ou cura de qualquer tipo de doença ou problema de saúde, inclusive relacionados à visão.

Propaganda enganosa

No comunicado, a Anvisa alerta quanto às propagandas de produtos “com promessas milagrosas”, veiculadas na internet e em outros meios de comunicação, que prometem prevenir, tratar e curar doenças e agravos à saúde, além de melhorar problemas estéticos.

“Muitas vezes, esses produtos são vendidos como suplementos alimentares, ou seja, alimentos fontes de nutrientes e outras substâncias bioativas, para os quais não há nenhuma comprovação junto à agência de ação terapêutica ou estética.”

“A Anvisa não aprovou nenhuma alegação desse tipo para suplementos alimentares e a legislação sanitária proíbe expressamente que alimentos façam alegações de tratamento, cura, prevenção de doenças e agravos à saúde. Dessa forma, qualquer propaganda de suplementos alimentares que contenha esse tipo de alegação é irregular.”

Orientações ao consumidor

A agência recomenda que o consumidor não compre nem utilize suplementos alimentares que prometam agir nas situações listadas a seguir:

Emagrecimento;

Aumento da musculatura;

Diminuição de rugas, celulite, estrias, flacidez;

Melhora das funções sexuais;

Aumento da fertilidade, melhora ou alívio de sintomas relacionados à tensão pré-menstrual, menopausa;

Aumento da atenção e foco;

Doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, demência, doença de Parkinson;

Câncer;

Problemas de aumento da próstata e disfunção urinária;

Problemas de visão;

Doenças do coração, pressão alta, colesterol e triglicerídeos sanguíneos elevados;

Melhora da glicose sanguínea, diabetes e níveis de insulina;

Problemas gastrointestinais, como gastrite, má digestão;

Gripe, resfriado, covid-19, pneumonia;

Labirintite, zumbido no ouvido (tinitus);

Distúrbios do sono, insônia.