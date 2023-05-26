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Liliana Nóbrega

Artigo de Opinião

É oftalmologista
Liliana Nóbrega

Glaucoma: diagnóstico precoce reduz casos de cegueira

No Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, é importante lembrar que a doença é a principal causa de cegueira e deficiência visual irreversível no Brasil e no mundo
Liliana Nóbrega
É oftalmologista

Públicado em 

26 mai 2023 às 13:02
No dia 26 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. A data, sem dúvida, merece ser destacada, em especial, por ser a principal causa de cegueira e deficiência visual irreversível no Brasil e no mundo.
Provocada pela elevação da pressão ocular, o glaucoma não tem cura, mas se diagnosticado precocemente e tratado corretamente, pode ser controlado, evitando a perda da visão.
Por isso, nesta data, é muito importante falarmos amplamente da doença. Esses momentos são importantes para informar à sociedade de que a conscientização, a prevenção e a atenção ao tratamento recomendado são os melhores meios para evitar a sua progressão.

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De forma resumida, podemos dizer que o glaucoma acomete, com mais frequência, as pessoas a partir dos 40 anos de idade, embora também ocorra nas outras faixas etárias, e entre os negros, por terem maior propensão à pressão alta. São fatores de risco a hereditariedade, a diabetes, os traumas oculares.
O glaucoma demanda tratamento para toda a vida. Os medicamentos são, principalmente, na forma de colírios e outros que diminuem a pressão ocular. Em casos específicos, a cirurgia pode ser indicada.
Glaucoma: problema nos olhos
Glaucoma: problema nos olhos Crédito: Shutterstock
Por ser assintomática no início, com a perda visual só sendo percebida com a evolução da doença, é fundamental que todos os capixabas tenham acesso às clínicas oftalmológicas para exames periódicos da vista. Afinal, embora não possa ser evitada, seu diagnóstico precoce permite reduzir bastante a progressão.
E isso sem falar dos milhares de casos de cegueira que podem ser evitados com essa medida preventiva. Vale destacar, inclusive, que na medida em que a população cresce e aumenta a expectativa de vida, a prevalência do glaucoma só crescerá, com impactos nos campos pessoal e social.

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A prevenção e o combate ao glaucoma demandam várias frentes de trabalho. Elas vão das campanhas de conscientização, que orientam a população para as medidas preventivas e atenção aos sinais e sintomas da doença, ao acesso de toda a sociedade aos exames oftalmológicos de rotina para o possível diagnóstico completo da doença, seguido de exames para avaliação do quadro e início imediato do tratamento, inclusive, dos avanços importantes que surgem com os avanços científicos e tecnológicos.
Sabemos que o glaucoma afeta muito mais do que as pessoas acometidas com a doença. Portanto, seu combate precisa envolver as organizações médicas privadas, os sistemas de saúde pública, os grupos sociais, as comunidades e as famílias para que se reduza o impacto dessa enfermidade considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo.

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