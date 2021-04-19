Anvisa autoriza testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19

Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça Crédito: Pixabay

De acordo com a agência, o pedido de autorização refere-se às fases 2 e 3 do estudo clínico e deverá envolver 12.100 voluntários em três Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

A farmacêutica chinesa pretende realizar os testes do produto em outros países da América Latina, além da África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido.

"Para esta autorização, a Anvisa analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas", informou a Anvisa, em nota.

De acordo com a agência, para a aprovação do ensaio clínico, a Anvisa realizou reuniões com a equipe da Sichuan Clover Biopharmaceuticals para "alinhar todos os requisitos técnicos necessários para os testes".