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Imunização

Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 26,1 milhões, 12,36% da população

Do total de vacinados, 9.594.276 receberam a segunda dose, o que representa 4,53% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 07:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 07:13
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 18, a 26.180.254, o equivalente a 12,36% da população total. Nas últimas 24 horas, 155.701 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 17 Estados e Distrito Federal.
Do total de vacinados, 9.594.276 receberam a segunda dose, o que representa 4,53% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 114.491 pessoas receberam essa dose de reforço.

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Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 270.192 imunizantes neste domingo.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 16,97% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 8,60% receberam a vacina.
Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (6,1 milhões), seguido por Minas Gerais (2,59 milhões) e Bahia (2 milhões).

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