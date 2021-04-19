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Imunização

Covid-19: EUA atingem marca de 50% dos adultos vacinados com a primeira dose

Cerca de 84 milhões de adultos, ou 32,5% da população, já estão completamente imunizados

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 06:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 06:16
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Vacina da Pfizer é uma das aplicadas no Estados Unidos Crédito: Pfizer Brasil
Metade dos adultos dos Estados Unidos recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, anunciou o governo do país neste domingo, 18, em um marco da maior campanha de imunização da história do país.
Quase 130 milhões de pessoas, ou 50,4% da população com mais de 18 anos, receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Cerca de 84 milhões de adultos, ou 32,5% da população, já estão completamente imunizados.
Os EUA atingiram a marca de 50% de vacinados um dia após a contagem global de mortes superar os 3 milhões, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. A taxa de vacinação do país, de 61,6 doses administradas a cada 100 pessoas, fica atrás apenas de Israel, com 119,2 doses a cada 100 pessoas, segundo o Our World in Data.

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