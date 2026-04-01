Anvisa aprova novo remédio para tratar câncer de pulmão

Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Rafa Nedermeyer/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na segunda-feira (30) o uso do serplulimabe — vendido sob o nome comercial de Olizu — para tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de pequenas células — subtipo que cresce mais rápido e tem alta capacidade de se espalhar. O tratamento é indicado para a fase extensa da doença, isto é, quando já se espalhou para além do pulmão de origem e está em metástase.

O produto, um anticorpo monoclonal, é fabricado pela Abbot Laboratórios e, em associação com carboplatina e etoposídeo, apresentou melhora da sobrevida global, segundo a agência.

Como funciona o remédio

O serplulimabe bloqueia a proteína chamada PD-1, uma espécie de freio das células de defesa. Uma vez bloqueada, os linfócitos — células de defesa — ficam mais ativos e reconhecem melhor o tumor, atacando as células cancerosas. Já a carboplatina é utilizada para impedir a replicação das células cancerosas, assim como o etoposídeo.