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Avanços

Anvisa aprova novo remédio para tratar câncer de pulmão

O tratamento é indicado para a fase extensa da doença, isto é, quando já se espalhou para além do pulmão de origem e está em metástase

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 13:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2026 às 13:53
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Rafa Nedermeyer/Agência Brasil
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na segunda-feira (30) o uso do serplulimabe — vendido sob o nome comercial de Olizu — para tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de pequenas células — subtipo que cresce mais rápido e tem alta capacidade de se espalhar. O tratamento é indicado para a fase extensa da doença, isto é, quando já se espalhou para além do pulmão de origem e está em metástase.
O produto, um anticorpo monoclonal, é fabricado pela Abbot Laboratórios e, em associação com carboplatina e etoposídeo, apresentou melhora da sobrevida global, segundo a agência.

Como funciona o remédio

O serplulimabe bloqueia a proteína chamada PD-1, uma espécie de freio das células de defesa. Uma vez bloqueada, os linfócitos — células de defesa — ficam mais ativos e reconhecem melhor o tumor, atacando as células cancerosas. Já a carboplatina é utilizada para impedir a replicação das células cancerosas, assim como o etoposídeo.
As três drogas, juntas, poderão ser utilizadas na quimioterapia para tratamento de câncer de pulmão. Este tipo de câncer se desenvolve de forma mais rápida e tem uma maior tendência a se espalhar para outras áreas do corpo. Apesar de ser grave, as chances de cura aumentam significativamente com o diagnóstico precoce. O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão de pequenas células, responsável por cerca de 80% dos casos.

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