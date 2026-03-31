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Lula sanciona projeto que amplia licença-paternidade para até 20 dias

Lula sanciona projeto que amplia licença-paternidade para até 20 dias

Texto prevê aumento dos atuais cinco pra 20 dias, com transição até 2029; evento será no gabinete do presidente e prevê discursos de pais de diferentes profissões

Gabriel de Sousa

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 31 de março de 2026 às 14:07

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira (31), o projeto de lei que amplia a licença-paternidade de cinco para 20 dias. A cerimônia foi feita em uma agenda reservada no Palácio do Planalto, que contou com a participação da autora do projeto, deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

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De acordo com o projeto, a licença passará a ter 20 dias, mas haverá um regime de progressão de quatro anos, até 2030. Do primeiro ao segundo ano de vigência da lei, serão 10 dias; do segundo ao terceiro ano, 15 dias; e a partir do quarto ano, 20 dias. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027.

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A licença passará a ter 20 dias, mas haverá um regime de progressão de quatro anos, até 2030 Crédito: Depositphotos

Segundo estimativa feita durante discussão na Câmara, o impacto fiscal do projeto é de R$ 2,2 bilhões em 2026; R$ 3,2 bilhões em 2027 e R$ 4,3 bilhões em 2028, até chegar a R$ 5,4 bilhões no ano seguinte. As despesas serão custeadas com recursos da Seguridade Social, consignados pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

O empregado poderá emendar as férias com a licença-paternidade se manifestar essa intenção 30 dias antes da data esperada para o parto ou para a emissão de termo judicial de guarda.

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