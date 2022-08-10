  • Início
  • Brasil
  • Anitta, Caetano e outros artistas leem carta pela democracia; veja vídeo
Eleições 2022

Anitta, Caetano e outros artistas leem carta pela democracia; veja vídeo

Documento inspira atos pelo País, inclusive em Vitória, marcados para acontecer na quinta-feira (11)
Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 16:30

SÃO PAULO - A Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito foi lida por 42 artistas, como a atriz Fernanda Montenegro, os cantores Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Chico Buarque e vários outros em vídeo publicado nesta quarta-feira (10).
A carta, que também será lida na Faculdade de Direito da USP na quinta-feira (11) – e simultaneamente em atos nas cinco regiões do país, inclusive no Espírito Santo – e já conta com mais de 800 mil adesões, traz palavras em defesa da democracia e do sistema eleitoral. O documento é inspirado na carta de 1977, um marco de oposição à ditadura militar, escrita e lida pelo advogado e professor Goffredo da Silva Telles Jr.
Artistas manifesto
Fernanda Montenegro, Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano Veloso e Anitta estão entre os artistas que gravaram o vídeo Crédito: Youtube / Reprodução
Montenegro é quem abre o vídeo, em que todas as gravações aparecem com um filtro de cor amarela, em referência à democracia. Ela é seguida por Monte e Anitta, que abre o caminho para veteranos como Antônio Pitanga, sua filha Camila Pitanga, o ator Paulo Betti, Luísa Sonza e até a ex-BBBs Juliette, Linn da Quebrada e Manu Gavassi.
A constelação também reúne nomes como Milton Nascimento, Daniela Mercury, Dira Paes, José de Abreu, Fábio Assunção, todos se revezando em trechos curtos ao longo de cinco minutos e meio.

VEJA O VÍDEO GRAVADO PELOS ARTISTAS

A forte adesão à carta em defesa da democracia tem impulsionado a organização de centenas de atos em todo o Brasil para que sejam respeitadas as decisões das urnas nas eleições de outubro. Estão previstas ainda manifestações artísticas e culturais, debates e marchas em defesa do Estado democrático de Direito.

Este vídeo pode te interessar

anitta Caetano Veloso fernanda montenegro Chico Buarque Democracia Eleições 2022 Carta Pró-democracia
