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X fora do ar

Anatel confirma ao STF que Starlink cumpriu bloqueio do X

Agência informou que a empresa de Musk bloqueou seus 224.458 acessos no país, que correspondem a 0,5% do total de acessos via computador no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2024 às 16:29

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 16:29

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Starlink, provedora de internet via satélite do empresário Elon Musk, cumpriu a decisão de retirar o X do ar. Na última terça-feira, 3, a empresa recuou de sua decisão anterior e anunciou que cumpriria a ordem do ministro Alexandre de Moraes.
A Anatel informou que a Starlink bloqueou seus 224.458 acessos no país, que correspondem a 0,5% do total de acessos via computador no Brasil. O bloqueio foi realizado a partir das 18h06 desta quarta-feira, 3.
No último domingo, 1º, a Starlink anunciou que não derrubaria o X até que Moraes liberasse as contas da empresa. O ministro bloqueou os valores por entender que a Starlink participa do mesmo grupo econômico do X, e por isso poderia ser responsabilizada pelos débitos da empresa com a Justiça. A rede não pagou multas que recebeu por descumprir ordens judiciais de derrubada de perfis, cujo valor ultrapassa R$ 18 milhões.

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