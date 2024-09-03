Elon Musk, o STF e a defesa da democracia: Brasil mostra sua força

A democracia venceu o primeiro round na luta contra Elon Musk, o trilionário capitalista que almeja sentar no trono do planeta Terra, como “deus” todo poderoso a comandar as nações que deverão estar submetidas à sua vontade predatória, arrogante e sem qualquer limite ético.

Independentemente da opinião racional, e não emocional, que se tenha sobre o ministro Alexandre de Moraes, o certo é que ele foi capaz de enfrentar, com coragem e determinação, a despeito dos riscos envolvidos, o todo poderoso Elon Musk que desafia a democracia e se coloca como tendo o poder de definir os rumos das eleições em qualquer país do mundo.

Por mais que se queira criticar as posições jurídicas de Moraes, e a extrema direita fez isso com força, utilizando-se das redes sociais que tão bem maneja, não há hermenêutica capaz de sustentar o descumprimento de uma decisão judicial nos moldes da que Musk se arvorou enfrentar.

O Brasil saiu vitorioso e o STF, guardião da Constituição, mostra, mais uma vez, que a afronta aos pilares da democracia não será tolerada, ainda que essa tentativa venha sob a ameaça tirânica e assustadoramente onipotente do homem mais rico do planeta que controla satélites e as mais importantes e estratégicas informações politicas e econômicas do mundo.

As forças de defesa e os exércitos de muitos países do mundo, inclusive do Brasil, se encontram nas mãos de Musk que possui acesso a todos os dados necessários para derrubar, desmantelar ou fazer ascender governantes. As fábricas de fake news e os mecanismos de sua capilarização estão no domínio de Musk, sobrando muito pouco espaço de manobra para governos democráticos que não se submetem aos seus ditames.

X Musk M Crédito: Folhapress

Não é, nunca foi e nem nunca será em defesa da liberdade de expressão que Musk correu o risco de perder um dos maiores mercados do mundo, no caso, o Brasil. Musk está pouco se importando com qualquer tipo de defesa de direitos fundamentais. Sua preocupação e seus interesses são e sempre serão fundamentalmente econômicos. Até mesmo os interesses políticos estão subordinados aos interesses econômicos.

Musk e a extrema direita, apoiada por ele, saíram perdedores nesse primeiro round, mas é preciso que estejamos atentos. É uma vitória temporária. Importante, mas temporária. A democracia estará eternamente em risco. O mercado vai se remodelando na medida em que seus interesses vão sendo atacados, fragilizados.

Sustentar a democracia é lutar por instituições fortes, respeitadas e valorizadas socialmente. Processos emancipatórios e libertadores do julgo do capital e da opressão dependem de uma formação cidadã que compreenda os mecanismos e jogos de poder que são jogados cotidianamente por aqueles que detêm o poder e que fazem usos das estratégias mais perversas para manter os níveis de desigualdade social necessários para que possa manter-se na devida distância daqueles que desprezam e que querem ver eternamente subjugados.