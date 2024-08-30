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Bloqueio do X no Brasil ganha destaque na mídia internacional, que ressalta 'batalha de meses' entre Moraes e Musk

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X após a rede social, empresa do bilionário Elon Musk, não atender à solicitação de indicar um representante legal no Brasil
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 ago 2024 às 18:55

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 18:55

Jornais e portais de notícias do mundo inteiro repercutiram nesta sexta-feira (30/8) a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a rede social X no Brasil.
A determinação ocorreu após o X, empresa do bilionário Elon Musk, não atender à solicitação de Moraes de indicar um representante legal no Brasil.
Agência AP dá destaque à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de mandar suspender a rede social X no Brasil
Agência AP deu a notícia como urgente Crédito: Reprodução
No último dia 17 de agosto, Musk decidiu fechar o escritório do X no Brasil, em meio a pedidos de Moraes para suspender perfis de investigados em inquéritos no STF, com possibilidade de multa em caso de descumprimento.
Musk, que passou ele próprio a ser investigado no Supremo, tem rejeitado cumprir as decisões judiciais de Moraes por acusá-las de censura.
O jornal americano The New York Times colocou um alerta de "breaking news", usado para notícias urgentes, em seu site para noticiar a decisão de Moraes.
A notícia aparece um pouco abaixo das chamadas principais no site. No subtítulo da chamada, o jornal destaca que "a plataforma ficará indisponível no país de 200 milhões de habitantes, resultado de uma briga crescente entre Elon Musk e um juiz sobre o que pode ser dito online".
O New York Times afirma que a situação é "o maior teste até agora para os esforços do bilionário em transformar o local em uma praça digital onde quase tudo é possível".
A proibição do uso de VPN por usuários brasileiros que tentem acessar o Twitter, violação que pode acarretar em multa de R$ 50 mil, foi caracterizada pelo jornal como "uma atitude bastante incomum".
A agência de notícias Associated Press (AP) também usou um alerta de "breaking news".
A AP aponta que "a medida intensifica ainda mais a batalha de meses entre os dois homens [Musk e Moraes] sobre liberdade de expressão, contas de extrema-direita e desinformação".
O espanhol El País também deu destaque importante à notícia em sua página, afirmando que Moraes "manteve uma dura punição pública ao magnata sobre os limites da liberdade de expressão e como combater a desinformação".
Jornal El País destaca determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender o X no Brasil
Jornal El País destaca determinação do ministro de suspender o X no Brasil Crédito: Reprodução
O jornal argentino Clarín destacou que a Justiça do Brasil "intensificou o conflito com Elon Musk", diante da decisão de Moraes.
O veículo argentino também deu destaque às recentes declarações do presidente Lula, que disse: "todo cidadão de qualquer parte do mundo que tenha investimentos no Brasil está sujeito à Constituição e às leis brasileiras. Quem ele pensa que é [Musk]?".
O também argentino La Nación chamou Moraes como "um poderoso juiz" no título.
Já o jornal americano Washington Post destacou que a medida acontece após Musk se recusar a nomear um representante legal no Brasil.

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