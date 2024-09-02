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BBC Brasil

Entenda decisão de Alexandre de Moraes, do STF, contra rede social X, de Elon Musk

Ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu pela suspensão da rede social X após empresa ignorar decisões judiciais
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 set 2024 às 07:58

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 07:58

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Nesta sexta-feira (30/08), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela suspensão da rede social X, o antigo Twitter.
Moraes havia intimado o bilionário Elon Musk, dono do X desde outubro de 2022, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas.
No último dia 17 de agosto, Musk decidiu fechar o escritório do X no Brasil, em meio a pedidos de Moraes para suspender perfis de investigados em inquéritos no STF, com possibilidade de multa em caso de descumprimento.
Musk, que passou ele próprio a ser investigado no Supremo, tem rejeitado cumprir as decisões judiciais de Moraes por acusá-las de censura.
Na sua decisão, Moraes apontou um suposto incentivo de Musk e da plataforma a discursos extremistas, uma suposta prática de obstrução de justiça, além da falta de um representante legal no país como motivos para a suspensão.
O repórter Vitor Tavares explica os detalhes da decisão judicial de Moraes neste vídeo.
Link para a reportagem: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2gdx2ezz2o

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