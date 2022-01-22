Anac autoriza e iFood vai fazer entregas usando drones no Brasil

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu a primeira autorização para uma empresa utilizar drones para entregas comerciais. A contemplada foi a companhia Speedbird Aero, que tem parceria com o iFood, que poderá utilizar aeronaves não tripuladas em suas operações de entrega de produtos.

A Speedbird Aero utilizará a aeronave pilotada remotamente chamada DLV-1 NEO. Poderão ser carregadas cargas de até 2,5 quilos em um raio de até 3 quilômetros. A autorização contempla áreas rurais e urbanas.

Drone que será usado para entregas do Ifood Crédito: Ifood/Divulgação

Segundo a Anac, a medida "permite que as entregas com drones se tornem uma realidade no país, para transportar alimentos e outros produtos".

O iFood inicou há dois anos seu projeto para usar drones no país, fazendo testes de viabilidade em diferentes regiões. Já foram realizados testes em Campinas (SP) e em Sergipe.

O modelo ainda prevê a necessidade de entregadores, uma vez que o drone não vai entrar na casa das pessoas. O entregador é quem pega o pedido vindo por drone no droneport, o local de pouso das aeronaves, e leva até o cliente.

De acordo com informações da coluna Painel S.A. , do jornal Folha de S.Paulo, com a autorização para uso comercial, o iFood começa a planejar a expansão da tecnologia para outras cidades. O modelo ainda será tratado como complementar ao trabalho dos entregadores.

Ou seja, ao menos por enquanto, o modelo de entrega com drones não será aplicado em ampla escala e volume se comparado ao modelo de operação tradicional.

Segundo a Anac, a licença envolve uma série de requisitos e parâmetros de segurança.

Entre eles estão não sobrevoar pessoas, manter distância de fontes de interferência eletromagnética e respeitar as alturas máximas e mínimas fixadas pela Anac.