Ambulante é morto após discussão com cliente durante carnaval no Rio de Janeiro

Um dos suspeitos já foi localizado e preso por homicídio qualificado por motivo fútil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um ambulante foi morto com um tiro no rosto após uma discussão com dois clientes durante um bloco de carnaval desta terça-feira (4) na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ). Elísio Albino dos Santos teria cobrado os dois foliões pelo que haviam comprado. Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, os dois clientes se recusavam a pagar pelos produtos consumidos, o que teria iniciado o desentendimento.

O ambulante foi atingido por um disparo na bochecha. Segundo informações da TV Globo, durante a discussão, Elísio teria mostrado uma faca aos foliões, que saíram do local e retornaram armados. O comerciante foi socorrido ao Hospital Central de Emergência após o ocorrido. A prefeitura informou que, inicialmente, o estado de saúde dele era estável, mas morreu durante a transferência para o Hospital Regional de Araruama devido ''a intercorrências médicas''.