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Em Cabo Frio

Ambulante é morto após discussão com cliente durante carnaval no Rio de Janeiro

A vítima teria cobrado dois foliões pelo que haviam comprado; a prefeitura da cidade diz que eles se recusavam a pagar pelos produtos consumidos, o que teria iniciado o desentendimento

Publicado em 05 de Março de 2025 às 15:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 15:17
Um dos suspeitos já foi localizado e preso por homicídio qualificado por motivo fútil
Um dos suspeitos já foi localizado e preso por homicídio qualificado por motivo fútil Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um ambulante foi morto com um tiro no rosto após uma discussão com dois clientes durante um bloco de carnaval desta terça-feira (4) na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ). Elísio Albino dos Santos teria cobrado os dois foliões pelo que haviam comprado. Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, os dois clientes se recusavam a pagar pelos produtos consumidos, o que teria iniciado o desentendimento.
O ambulante foi atingido por um disparo na bochecha. Segundo informações da TV Globo, durante a discussão, Elísio teria mostrado uma faca aos foliões, que saíram do local e retornaram armados. O comerciante foi socorrido ao Hospital Central de Emergência após o ocorrido. A prefeitura informou que, inicialmente, o estado de saúde dele era estável, mas morreu durante a transferência para o Hospital Regional de Araruama devido ''a intercorrências médicas''.
Os dois suspeitos, moradores de Minas Gerais, foram identificados. Um deles já foi localizado e preso por homicídio qualificado por motivo fútil. A 126ª DP segue procurando o segundo agressor, disse a Policia Civil ao UOL.

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