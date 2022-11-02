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Eleições 2022

Alckmin deve formalizar transição com ministro da Casa Civil nesta quinta (3)

Senador eleito comentou que Ciro Nogueira, "por uma decisão do presidente Jair Bolsonaro", se coloca como coordenador da transição por parte administração atual
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 nov 2022 às 14:55

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 14:55

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) afirmou nesta quarta-feira (2), à Globonews que o vice da chapa vitoriosa na eleição ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin (PSB), terá uma reunião na quinta-feira (3), logo cedo, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), para formalizar o processo de transição do governo federal. Alckmin foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o coordenador do processo de transição.
"É um momento de formalização, de definir os primeiros passos", disse Dias, comentando que Ciro, "por uma decisão do presidente Jair Bolsonaro", se coloca como coordenador da transição por parte administração atual.
Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, toma posse
Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, deve conduzir transição pelo lado do atual governo Crédito: Isac Nóbrega/PR
Na terça, após o primeiro pronunciamento de Bolsonaro desde a derrota nas urnas, Ciro afirmou que o governo iria seguir a lei que prevê a transição.
O senador eleito também repetiu que, às 10h30, haverá uma reunião entre ele e o relator-geral do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), da qual Alckmin e outros representantes da chapa vitoriosa também irão participar, como Aloizio Mercadante e parlamentares do PT.
À tarde, Dias ainda afirmou que haverá uma reunião técnica, sem dar detalhes. O senador eleito também repetiu o discurso de conciliação que Lula tem feito desde o fim das eleições. "Terminou a eleição, temos de cuidar de unir o Brasil, como diz o presidente Lula."

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