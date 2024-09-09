Adolescente é morta após suposto disparo acidental da mãe no RJ

Uma mulher foi presa sob suspeita de atirar acidentalmente contra a filha, uma adolescente de 16 anos, no sábado (7), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O pai da adolescente, um cabo da Polícia Militar, afirmou em depoimento que Camila Sena da Silva, 38, havia tirado a arma de cima de um armário para brincar com a filha quando a disparou acidentalmente. O tiro atingiu o rosto da adolescente, que estava deitada na cama.

O pai disse aos policiais que a família participava de uma confraternização em casa quando o tiro foi disparado. Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) e agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e constaram que a adolescente morreu ainda no local.

Camila chegou a ser presa, mas foi solta ainda no sábado após pagamento de fiança no valor de um salário mínimo. Ela responderá em liberdade. O pai da adolescente foi ouvido e também liberado. A pistola, que foi apreendida, pertence à Polícia Militar. Agentes apreenderam ainda carregador com munição.