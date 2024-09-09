Polícia divulga foto de suspeito de matar vizinho em Cachoeiro

A Polícia Civil divulgou a foto do homem suspeito de matar o vizinho após um desentendimento sobre a venda de bezerros em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ricardo Robson Altoé tem 67 e é considerado foragido. O crime ocorreu em 13 de agosto, na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, quando a vítima — Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos — teria recusado vender os animais e acabou baleada.
Ricardo Altoé foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado e a Justiça aceitou a denúncia e emitiu mandado de prisão preventiva contra ele. A reportagem tenta localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestação.
Ajude a polícia
Qualquer informação sobre Ricardo Altoé pode ser repassada via Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Quem preferir, pode compartilhar as informações pela internet, por meio do site do serviço policial.
- RESUMO DO CRIME | 13 DE AGOSTO
- A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, na zona rural de Cachoeiro. Testemunha disse ter ido com a vítima Marcos Pacífico propriedade de Ricardo Altoé para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda.
- No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa, Ricardo sacou uma arma e disparou.
- A testemunha ainda disse à polícia que, antes de fugir do local, Altoé teria acusado Marcos de estar furtando animais dele. Ele fugiu e não foi mais localizado.
- A arma utilizada no crime foi entregue aos militares pela irmã de Ricardo.