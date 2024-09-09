Polícia divulga foto de suspeito de matar vizinho em Cachoeiro

A Polícia Civil divulgou a foto do homem suspeito de matar o vizinho após um desentendimento sobre a venda de bezerros em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ricardo Robson Altoé tem 67 e é considerado foragido. O crime ocorreu em 13 de agosto, na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, quando a vítima — Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos — teria recusado vender os animais e acabou baleada.