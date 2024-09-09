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Foragido

Polícia divulga foto de suspeito de matar vizinho em Cachoeiro

Ricardo Robson Altoé, de 67 anos, é considerado foragido; contra ele há um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 set 2024 às 15:37

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 15:37

Ricardo Robson Altoé (à esquerda), de 67 anos, foragido suspeito de matar seu vizinho, Marcos Pacífico Vieira (à direita), de 71 anos.
À esquerda, Ricardo Altoé, considerado foragido. À direita, a vítima que foi assassinada Crédito: Montagem | Polícia Civil | Redes sociais
A Polícia Civil divulgou a foto do homem suspeito de matar o vizinho após um desentendimento sobre a venda de bezerros em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ricardo Robson Altoé tem 67 e é considerado foragido. O crime ocorreu em 13 de agosto, na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, quando a vítima — Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos — teria recusado vender os animais e acabou baleada.
Ricardo Altoé foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado e a Justiça aceitou a denúncia e emitiu mandado de prisão preventiva contra ele. A reportagem tenta localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestação. 

Ajude a polícia

Qualquer informação sobre Ricardo Altoé pode ser repassada via Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Quem preferir, pode compartilhar as informações pela internet, por meio do site do serviço policial.

  • RESUMO DO CRIME | 13 DE AGOSTO

  • A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, na zona rural de Cachoeiro. Testemunha  disse ter ido com a vítima Marcos Pacífico  propriedade de Ricardo Altoé para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda.

  • No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa, Ricardo sacou uma arma e disparou.

  • A testemunha ainda disse à polícia que, antes de fugir do local, Altoé teria acusado Marcos de estar furtando animais dele. Ele fugiu e não foi mais localizado. 

  • A arma utilizada no crime foi entregue aos militares pela irmã de Ricardo.

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