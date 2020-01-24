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Desaparecido

Adolescente desaparece após sair de Baixo Guandu e mãe pede ajuda

Kaio Henrique Reis Hammer, de 17 anos, mora na cidade capixaba, e havia saído de casa com destino a Aimorés, em Minas Gerais, para ver a namorada

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:54
O adolescente Kaio Henrique está desaparecido desde o último dia 8 Crédito: Arquivo Pessoal
Os familiares de Kaio Henrique Reis Hammer, de 17 anos, vivem momentos de preocupação e expectativa desde o último dia 8, quando o adolescente saiu de casa, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, com destino a Aimorés, em Minas Gerais. Segundo relato da mãe, que preferiu não ter o nome divulgado, Kaio disse que iria à casa da namorada, na cidade mineira.
A mãe registrou um boletim de ocorrência na delegacia cinco dias depois do desaparecimento do filho, na segunda-feira (13), em Baixo Guandu. 
Kaio Henrique saiu de casa vestindo uma camisa preta, de um time de futebol. Ele tem algumas tatuagens, uma delas no peito com o nome da mãe.

COLABORE

Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente Kaio Henrique, de 17 anos, pode ser repassado ao Disque Denúncia pelo número 181, ou registrada no site oficial. Além disso, a família disponibiliza o número de telefone 99821-3954.

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