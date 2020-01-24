Adolescente desaparece após sair de Baixo Guandu e mãe pede ajuda

Os familiares de Kaio Henrique Reis Hammer, de 17 anos, vivem momentos de preocupação e expectativa desde o último dia 8, quando o adolescente saiu de casa, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, com destino a Aimorés, em Minas Gerais. Segundo relato da mãe, que preferiu não ter o nome divulgado, Kaio disse que iria à casa da namorada, na cidade mineira.