'Acho que será necessário renovar MP 936 para alguns setores', diz Maia

Sobre a prorrogação do auxílio emergencial, Maia disse que ele "custa muito, mas temos que abrir espaço no orçamento para que ele possa permanecer por mais algum período. Para ser definitivo você tem que discutir todas as políticas públicas para ver onde se tem espaço orçamentário. Eu sou a favor desse debate urgente, desde que ele seja lastreado pela nossa realidade fiscal. Temos teto de gastos, que não pode ser desrespeitado, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal", lembrou Maia. Sobre a MP 936, disse que sua renovação será necessária "para alguns setores" mais afetados pela pandemia.