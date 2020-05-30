Deputado do ES é advertido por Rodrigo Maia por usar colete na tribuna da Câmara

Nesta semana, durante uma sessão presencial da Câmara em Brasília, o deputado Evair de Melo (PP-ES) foi advertido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por não estar com o paletó do terno durante seu pronunciamento na tribuna. O parlamentar estava com um colete da Defesa Civil do Estado. Evair teve que vestir o paletó, entregue por um colega a pedido do presidente. “Fez a homenagem e agora respeita o regimento da Casa. Apenas isso”, disse Maia.
A propósito, a coluna consultou a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) sobre o uso do uniforme característico da Defesa Civil. Em nota, a Sesp explicou que, “segundo o Corpo de Bombeiros, o uso do colete específico, escrito Defesa Civil Estadual, é permitido somente aos chefes maiores do Executivo, caso do governador e do vice-governador, o secretário da Segurança Pública e militares”.
Evair com o colete da Defesa Civil na tribuna da Câmara dos DeputadosCrédito: Reprodução: TV Câmara
A coluna apurou que o uso do colete por estranhos à Defesa Civil, como os parlamentares, configura uso irregular de fardamento militar. O problema é que não há previsão de punição para quem use a peça de forma indevida.
MOURÃO EM CIMA DE TUDO
De um internauta comentando a compra de uma esteira de R$ 44 mil para o General Mourão que, segundo o governo, é de “excelente nível”: “Por este preço, a esteira tem que transformar o vice-presidente no Usain Bolt e ainda fazer café expresso”.
PENTA EM CORRUPÇÃO
E de um leitor sobre a cena política: “Os últimos cinco governadores do Rio tiveram problemas com a Polícia e a Justiça. Melhor acabar com a eleição lá e escolher o futuro governante por sorteio. A chance de errar será muito menor”.
LER É LIBERTADOR
De um internauta, a propósito dos nossos dias: “Eu me armo de livros para ficar livre das armas”.
A ARMA DO BEM
A propósito, vale destacar um trecho do discurso de posse do ministro Luís Roberto Barroso em sua posse na presidência do TSE: “Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência”.
ESCRITOR NA REDE
O escritor Reinaldo Santos Neves aderiu ao Facebook. De uma forma muito discreta, como é do seu estilo.
(BIS) AVÔ
O ex-governador Paulo Hartung é avô pela segunda vez. O nome do menino é João Pedro.
SUBINDO A MONTANHA
Se alguém ainda tem dúvida em relação ao avanço da Covid-19, veja o caso de Marechal Floriano. Nesta semana, os casos confirmados saltaram de 61 para 93, um aumento de quase 66%.
SUBINDO A MONTANHA 2
Outro exemplo é Araguaia, distrito de Marechal Floriano com menos de 2 mil habitantes. Lá, a pequena vila, no sábado passado, tinha um caso apenas. Na quinta (28), oito estavam confirmados.
INIMIGO IDEOLÓGICO
A mais nova obsessão dos bolsonaristas no ES, nas redes sociais, é espalhar fotos do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, com Lula e militantes de esquerda. O moço é “acusado” de ser comunista.
AMIGOS IDEOLÓGICOS
É o mesmo pessoal que tem como ídolos Abraham Weintraub, Ricardo Salles, Damares Alves, Ernesto Araújo...
MANATO, O COMPORTADO
O ex-deputado federal Carlos Manato, embaixador de Bolsonaro no ES, não reclamou da operação da PF, autorizada pelo STF, contra os blogueiros bolsonaristas: “A PF tem que fazer sua parte e o seu trabalho e ser imparcial”.
ERA ASSIM
Para pensar: “O homem é a maior criação da natureza. Isso, naturalmente, porque o cavalo não fala e o jumento não escreve”. (Millôr Fernandes).
FICOU ASSIM
“Mas agora tem muito cavalo falando e muito jumento escrevendo.” (Millôr, lá de cima, atualizando seu aforismo).
CONSTATAÇÃO
A vice de Casagrande é Jaqueline Moraes, mas o primeiro-ministro é Tyago Hoffmann
ALÔ, BOLSONARO!
Quando o STF condenava os políticos do PT, o senhor também xingava os ministros do Supremo?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.