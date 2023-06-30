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História do ex-presidente

A trajetória pessoal e política de Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos

Agora, o político só poderá voltar à disputa em 2030 . Nesta sexta-feira (30), o TSE formou maioria para tornar Bolsonaro inelegível até 2030, quando terá 75 anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2023 às 14:10

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 14:10

SÃO PAULO - Jair Bolsonaro (PL), ex-deputado e capitão reformado do Exército, disputou as eleições 2022 em busca de se tornar o quarto presidente a se reeleger desde a redemocratização. Ao invés disso, foi o primeiro ex-presidente a não alcançar reeleição, em disputa que sagrou Lula (PT) ao seu terceiro mandato.
Agora, o político tem pela frente oito anos de inelegibilidade, podendo voltar à disputa em 2030 . Nesta sexta-feira (30), o TSE formou maioria para tornar Bolsonaro inelegível até 2030, quando terá 75 anos.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro / Instagram / Divulgação

Veja os principais momentos da vida e da carreira política de Bolsonaro.

NASCIMENTO E INFÂNCIA
Bolsonaro nasceu em 1955 na cidade de Glicério, no interior de São Paulo, em uma família de imigrantes italianos e alemães. Ele é o terceiro filho de seis. Na infância, morou em vários municípios paulistas, como Ribeira, Sete Barras e Eldorado, onde cresceu.
CARREIRA MILITAR
Bolsonaro entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército aos 17 e, depois, na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), formando-se em 1977 e integrando o setor de paraquedismo da corporação.
PRISÃO
Quando integrava o Exército, Bolsonaro ficou preso durante 15 dias por escrever um artigo na revista Veja em que reclamava das condições salariais dos militares, segundo ele, precárias. O texto chegou a gerar uma manifestação em frente ao complexo militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, o STM (Superior Tribunal Militar) o absolveu.

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BOMBA E IDA À RESERVA
Em 1987, a Veja publicou que Bolsonaro e outro oficial planejavam explodir bombas-relógio em unidades militares do Rio de Janeiro, com esboços do plano atribuídos ao ex-presidente. Ele foi condenado por unanimidade pelo CJM (Conselho de Justificação Militar), mas recorreu ao STM, sendo então absolvido.
Com o caso, decidiu ir para a reserva e iniciar a carreira política, concorrendo à vaga de vereador.
POLÍTICA E ELEIÇÃO PARA VEREADOR
Bolsonaro entrou na vida pública com a exitosa candidatura a vereador do Rio de Janeiro pelo antigo PDC (Partido Democrata Cristão). Empossado em 1989, apresentou sete projetos de lei, todos relacionados a causas militares. Deixou o cargo em 1991 para se tornar deputado federal.

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DEPUTADO FEDERAL
Eleito deputado federal em 1990, Bolsonaro tomou posse no ano seguinte, ainda pelo PDC. Manteve-se no cargo por sete mandatos, contabilizando 28 anos no Legislativo. Tentou ser presidente da Câmara em 2005, 2011 e 2017, sendo derrotado todas as vezes.
PARTIDOS POLÍTICOS
Além do PDC, partido pelo qual foi eleito vereador e deputado federal pela primeira vez, Bolsonaro foi filiado a muitas outras siglas ao longo de sua carreira: PPR, PPB que depois se tornou o PP, do qual ele também fez parte, PTB, PFL que mais tarde se tornou DEM e hoje é o União Brasil, PSC, PSL e PL.
Tentou criar uma legenda, que se chamaria Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu a quantidade de assinaturas necessárias para oficializar a criação do partido.
RELAÇÃO COM DITADURA MILITAR
Bolsonaro já declarou em diversas entrevistas ser favorável à ditadura que comandou o Brasil entre 1964 e 1985. Também já afirmou que considera o golpe que alçou os militares ao poder uma "revolução".
ANTIPETISMO E CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA
Diante da crescente rejeição ao PT e da popularidade da Operação Lava Jato, Bolsonaro decide se candidatar ao cargo de presidente em 2016.
Jair Bolsonaro no quarto do hospital se recuperando após cirurgia na bexiga
Jair Bolsonaro no quarto do hospital se recuperando após cirurgia na bexiga Crédito: Instagram Michelle Bolsonaro/Reprodução
FACADA E QUASE MORTE
Em 6 de setembro de 2018, sofreu uma facada durante ato em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Foi atingido no abdômen e precisou passar por três cirurgias. O autor do crime, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso e absolvido por ser considerado inimputável devido a problemas psicológicos.
2018 E PRESIDÊNCIA
Bolsonaro recebeu 46% dos votos no primeiro turno, chegando em primeiro lugar na segunda rodada contra Fernando Haddad (PT), que reuniu 29,28% dos votos. O segundo turno não teve nenhum debate entre os dois candidatos devido à recuperação do deputado federal após o episódio da facada.
Foi eleito com 55,13% dos votos válidos, contra 44,87% do ex-prefeito de São Paulo.
PANDEMIA DE COVID
A gestão de Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus foi amplamente criticada, com o presidente se posicionando de forma contrária ao isolamento social, recomendando o uso de cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19, e atrasando a compra de vacinas.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhado dos ministros de seu governo, durante coletiva de imprensa para falar a respeito dos novos dados sobre a crise gerada pelo novo coronaví­rus (Covid-19), em Brasí­lia (DF), nesta quarta-feira (18)
Bolsonaro criticou as ações de combate à Covisd Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Folhapress
ATRITOS COM JUDICIÁRIO
O mandato de Bolsonaro também ficou marcado por atritos entre o chefe do Executivo e o Judiciário, especialmente o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Ele já chamou o magistrado de "vagabundo" e ameaçou não cumprir decisões da corte.
DERROTA NA ELEIÇÃO DE 2022
A disputa eleitoral sagrou Bolsonaro como o primeiro ex-presidente brasileiro a não conseguir se reeleger. Ele alcançou 49,1% do votos válidos e perdeu o segundo turno da disputa, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50,9%. Essa foi a menor diferença da história brasileira desde a redemocratização, em 1985.
FUGA PARA OS EUA
Nas semanas que sucederam sua derrota eleitoral, o presidente verborrágico deu lugar a um Bolsonaro recluso e quieto. Seu silêncio surtiu efeito junto à base radicalizada, que se reuniu em frente a quartéis para pedir uma intervenção militar. Em 30 de dezembro, ele voou para os Estados Unidos em avião da FAB (Força Aérea Brasileira), desprezando o rito democrático de passar a faixa para o novo presidente.
BOLSONARO E GOLPISMO
Em 8 de janeiro, manifestantes golpistas realizaram atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a PM. Dos EUA, Bolsonaro publicou que depredações e invasões a prédios públicos fogem à regra da democracia, e que durante seu mandato esteve "dentro das quatro linhas da Constituição".
Ele é investigado em inquérito a PF que mira os autores intelectuais da investida golpista por ter feito uma série de declarações que incitavam o golpe durante seu mandato, além de posteriormente ter criticado a prisão dos invasores de Brasília.
O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, pouco antes das 8h deste domingo (30).
Bolsonaro (PL) durante o segundo turno das eleições Crédito: Reprodução Globo News
INELEGIBILIDADE E INCERTEZA POLÍTICA
Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em junho de 2023, responsabilizado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada em 2022. A ação tem como consequência oito anos de inelegibilidade.
Para a atual legislação, Bolsonaro poderá voltar a concorrer ao pleito nas eleições de 2030, aos 75 anos. Ele deve atuar como cabo eleitoral nos próximos pleitos, indicando um sucessor em 2026.

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