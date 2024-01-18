8/1: PF mira deputado federal bolsonarista em nova fase da investigação

Deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação

Um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional , o parlamentar afirmou, em uma rede social, ser vítima de uma "medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal".

As suspeitas relacionadas a Jordy incluem eventos de teor antidemocrático ocorridos no Rio de Janeiro, incluindo acampamento em frente a quartéis lá e bloqueio em rodovia.

Após as eleições vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores de Bolsonaro promoveram uma série de bloqueios a estradas em todo o país e nas semanas seguintes passaram a se aglomerar em frente a unidades das Forças Armadas de todo o país. Para os investigadores, esses episódios serviram como uma espécie de preparação para o ataque que ocorreria em 8 de janeiro do ano passado.

Deflagrada dias após os atos de vandalismo às sedes dos Poderes, a Lesa Pátria se tornou permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Essa é a 24ª fase da operação, que já cumpriu 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão.