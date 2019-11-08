Bolsa Família só cumprirá bem seu papel se impedir tantas fraudes

Instituído em 2004 com o objetivo de superar a extrema pobreza no Brasil, o Bolsa Família já surgiu sob a égide da polêmica. De um lado, há aqueles que defendem que o benefício possibilita que a parcela mais pobre da população brasileira ascenda a melhores condições de vida. De outro, defende-se que a renda obtida com o governo cria uma massa de acomodados. Quinze anos depois, diversos estudos apontam que, apesar das falhas, o programa trouxe resultados positivos para a diminuição da desigualdade no país. Mas não é nem nunca foi a salvação da lavoura.