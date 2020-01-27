Banco Central nega nome de subsecretário de Inovação para o Banestes

Marcelo Calmon Dias é subsecretário de Estado de Inovação na Gestão Crédito: Seger/Divulgação

O Banco Central (BC) negou o pedido feito pelo Banestes para que Marcelo Calmon Dias integre o Conselho de Administração do banco estadual. A intenção do servidor público, que é também subsecretário de Estado de Inovação na Gestão (Subges), de exercer o cargo aconteceu no final de outubro e foi comunicada pelo BC no dia 1º de novembro, por meio do normativo nº 34.575

O Banco Central não comenta o motivo para a recusa. Mas a informação sobre o indeferimento consta no Formulário de Referência , disponível no site de relações com investidores do Banestes.

No documento há a seguinte informação: “Indeferimento da eleição do Senhor Marcelo Calmon Dias, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo que dessa decisão, caberá interposição de recurso pelo Banestes S.A., no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do citado Ofício BCB.”

Procurado, o Banestes não informou se o recurso será protocolado ou se outro nome será indicado pelo banco estadual.

Um dos motivos que pode ter sido o responsável para a recusa do BC é o fato de Marcelo Calmon Dias ser subsecretário de governo.

A Lei das Estatais, nº 13.303, veda a indicação para o Conselho de Administração e para diretoria de “representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo.”

Marcelo Calmon foi procurado pela coluna, mas até o momento desta publicação não se posicionou.

Agência do Banestes Crédito: Carlos Alberto Silva

NOMES APROVADOS