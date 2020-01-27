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Pedido negado

Banco Central nega nome de subsecretário de Inovação para o Banestes

Banco Central não deu aval para Marcelo Calmon Dias assumir Conselho de Administração do Banestes

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

27 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Marcelo Calmon Dias é subsecretário de Estado de Inovação na Gestão Crédito: Seger/Divulgação
O Banco Central (BC) negou o pedido feito pelo Banestes para que Marcelo Calmon Dias integre o Conselho de Administração do banco estadual. A intenção do servidor público, que é também subsecretário de Estado de Inovação na Gestão (Subges), de exercer o cargo aconteceu no final de outubro e foi comunicada pelo BC no dia 1º de novembro, por meio do normativo nº 34.575.
O Banco Central não comenta o motivo para a recusa. Mas a informação sobre o indeferimento consta no Formulário de Referência, disponível no site de relações com investidores do Banestes.
No documento há a seguinte informação: “Indeferimento da eleição do Senhor Marcelo Calmon Dias, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo que dessa decisão, caberá interposição de recurso pelo Banestes S.A., no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do citado Ofício BCB.”
Procurado, o Banestes não informou se o recurso será protocolado ou se outro nome será indicado pelo banco estadual.
Um dos motivos que pode ter sido o responsável para a recusa do BC é o fato de Marcelo Calmon Dias ser subsecretário de governo.
A Lei das Estatais, nº 13.303, veda a indicação para o Conselho de Administração e para diretoria de “representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo.”
Marcelo Calmon foi procurado pela coluna, mas até o momento desta publicação não se posicionou.
Agência do Banestes Crédito: Carlos Alberto Silva

NOMES APROVADOS

Marcelo Calmon Dias não foi aprovado pelo Banco Central, mas a instituição validou outros dois nomes para compor o cargo de membro do Conselho de Administração: o da bancária Carla Barreto e do professor universitário Luiz Fernando Schettino. Eles tomaram posse no último dia 14 de janeiro em substituição a Réveles Belarmino dos Santos e Estanislau Kostka Stein.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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