Lucro do Banestes cresce 27,5% e alcança R$ 58 milhões no 3º trimestre

Banestes apresentou os números em uma reunião na manhã desta terça-feira (12) Crédito: Divulgação

Banestes apresentou lucro de R$ 58 milhões no terceiro trimestre de 2019. O valor equivale a um crescimento de 27,5% em relação ao trimestre anterior e de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2018.

No acumulado dos nove meses de 2019, o lucro líquido foi de R$ 167 milhões - evolução de 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado e recorde para o período analisado. Em seu relatório, o banco destacou a expansão das receitas de prestação de serviços (10,1%), e de operações de crédito (5%). Os números foram divulgados em reunião realizada nesta terça-feira (12).

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, comemorou o resultado positivo. "Nos últimos três meses, mantivemos o foco na modernização dos sistemas de informação, de infraestrutura de comunicação e da segurança. Por meio da Gerência de Laboratório Banestes (Gelab), temos promovido a transformação digital, conectando pessoas, ideias, compartilhando conhecimento, de forma a desenvolver equipe e promover a interação do banco com o ecossistema de inovação", destacou.

Em sua conta no Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) também comemorou os números. Parabéns aos banestianos pelo sucesso no trabalho de manter o banco dos capixabas forte em um mercado tão competitivo, postou.

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