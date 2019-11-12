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Desempenho

Lucro do Banestes cresce 27,5% e alcança R$ 58 milhões no 3º trimestre

Alta foi em relação ao período anterior. Resultado líquido do banco entre agosto e outubro deste ano foi 5,5% maior do que no mesmo trimestre de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 14:46

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 14:46

Banestes apresentou os números em uma reunião na manhã desta terça-feira (12) Crédito: Divulgação
Banestes apresentou lucro de R$ 58 milhões no terceiro trimestre de 2019. O valor equivale a um crescimento de 27,5% em relação ao trimestre anterior e de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2018.
No acumulado dos nove meses de 2019, o lucro líquido foi de R$ 167 milhões - evolução de 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado e recorde para o período analisado. Em seu relatório, o banco destacou a expansão das receitas de prestação de serviços (10,1%), e de operações de crédito (5%). Os números foram divulgados em reunião realizada nesta terça-feira (12).

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O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, comemorou o resultado positivo. "Nos últimos três meses, mantivemos o foco na modernização dos sistemas de informação, de infraestrutura de comunicação e da segurança. Por meio da Gerência de Laboratório Banestes (Gelab), temos promovido a transformação digital, conectando pessoas, ideias, compartilhando conhecimento, de forma a desenvolver equipe e promover a interação do banco com o ecossistema de inovação", destacou.
Em sua conta no Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) também comemorou os números. Parabéns aos banestianos pelo sucesso no trabalho de manter o banco dos capixabas forte em um mercado tão competitivo, postou.

MERCADO

O grau de participação (market share) do Banestes no mercado capixaba é de 34% no varejo. Isso significa que é o banco com a maior participação de mercado, à frente da Caixa Econômica Federal (24%), Banco do Brasil (22%), Itaú (9%) e Santander (8%).

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O banco conta com 870 pontos de atendimento, sendo 156 agências, 328 caixas automáticos e 386 correspondentes. O número de empregados ativos é de 2.238. O patrimônio líquido total do banco atingiu R$ 1,6 bilhão.

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