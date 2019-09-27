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Leonel Ximenes

Clientes do Banestes sofrem tentativa de golpe por telefone

De acordo com a instituição, foram realizadas ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista

Públicado em 

27 set 2019 às 16:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agência do Banestes em Vitória Crédito: Arquivo
Clientes do Banestes foram alvo, nesta semana, de uma tentativa de golpe. O fraudador entrou em contato com clientes pelo telefone, se passando por empregado do banco ou da Central de Atendimento, e indicou a necessidade de instalação de software ou acesso a sites fraudulentos.
De acordo com a instituição, o Banestes fez ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista. 
Segundo a assessoria do banco do Estado, "a princípio", nenhum cliente teve prejuízo. "Mas, caso seja reportado, o banco irá ressarcir", promete a instituição. Alegando motivos de segurança, o Banestes não divulga quantos clientes teriam sido contactados pelo golpista.
Olha o golpe!
O Banestes reforça que não entra em contato com os clientes solicitando informações confidenciais, como senhas e token, ou para execução de downloads e instalação de softwares.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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