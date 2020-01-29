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  • Auxílio-moradia custou mais de R$ 1 milhão ao governo do Estado em 2019
Leonel Ximenes

Auxílio-moradia custou mais de R$ 1 milhão ao governo do Estado em 2019

Roberto Sá, da Segurança, levou R$ 58,7 mil; titular da Sejus, Luiz Carlos Cruz recebeu quase R$ 57 mil;  e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes,  ganhou R$ 53,5 mil. A Sesa, por sinal, gastou R$ 519 mil com a indenização no ano passado

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O auxílio-moradia é destinado a servidores vindos de outros Estados, principalmente aos do alto escalão no governo Crédito: Divulgação
O governo do Estado desembolsou, no ano passado, R$ 1.129.834,81 para custear auxílio-moradia concedido a servidores, como  secretários, que compõem o alto escalão do governo.
Proveniente de Tocantins, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, recebeu R$ 53.589,69 para bancar seus gastos. A Sesa, por sinal, gastou R$ 519.493,18 com outros servidores se manter no Espírito Santo, como subsecretários e demais funcionários cedidos por outros órgãos.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública desembolsou R$ 474.409,41. Deste valor, R$ 58.743,20 foi destinado ao secretário Roberto Sá, que é delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Já o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Guilherme Pacífico, que responde pela Subsecretaria de Estado de Integração Institucional, teve direito a receber R$ 27.528,25 de auxílio-moradia.
Também do Rio de Janeiro e titular da Secretaria de Estado da Justiça, o delegado da Polícia Federal Luiz Carlos de Carvalho Cruz recebeu R$ 56.913,20 com a ajuda de custo.
Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência do governo estadual.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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