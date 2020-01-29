Auxílio-moradia custou mais de R$ 1 milhão ao governo do Estado em 2019

O governo do Estado desembolsou, no ano passado, R$ 1.129.834,81 para custear auxílio-moradia concedido a servidores, como secretários, que compõem o alto escalão do governo.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública desembolsou R$ 474.409,41. Deste valor, R$ 58.743,20 foi destinado ao secretário Roberto Sá, que é delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Já o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Guilherme Pacífico, que responde pela Subsecretaria de Estado de Integração Institucional, teve direito a receber R$ 27.528,25 de auxílio-moradia.
Também do Rio de Janeiro e titular da Secretaria de Estado da Justiça, o delegado da Polícia Federal Luiz Carlos de Carvalho Cruz recebeu R$ 56.913,20 com a ajuda de custo.
Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência do governo estadual.