Em três meses, Sesa gasta R$ 106 mil com auxílio-moradia

Antes de assumir a Sesa, Nésio foi secretário de Saúde em Palmas, capital do Tocantins. Crédito: Divulgação

A Secretaria Estadual da Saúde já gastou, até março, R$ 106 mil para bancar o auxílio-moradia do núcleo de servidores comissionados conhecido como “República do Tocantins”. A pasta é comandada pelo médico Nésio Fernandes (PCdoB), ex-secretário de Saúde de Palmas. Apenas para o secretário já foram pagas três parcelas de R$ 4.871 (R$ 14,6 mil no total) a título de indenização. Os dados foram extraídos do Portal da Transparência do Estado.

Quem recebe

Nésio trouxe para a Sesa outros comissionados que recebem o auxílio. Do Rio Grande do Sul vieram a subsecretária de Gestão Estratégica e Inovação, Quelen Tanize Alves da Silva, e o diretor do Hospital Antônio Bezerra de Faria, Neio Lúcio Fraga Pereira. Do Tocantins, a gerente de Contratualização da Rede Complementar, Bárbara de Moura Nunes Rezende.

Fundo sem fundo

Outros que recebem a ajuda de custo são o subsecretário de Estado da Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro dos Santos, com passagens por secretarias municipais no Estado do Rio de Janeiro, e a assessora especial Ana Laura Pereira Abreu. O Fundo Estadual de Saúde paga moradia para outros servidores que não foram detalhados na Transparência da Sesa.

O nome

A Sesa diz que não se trata de auxílio-moradia, e sim de uma indenização, criada em 2003, para compensar as despesas de estada dos servidores que venham de outros Estado.

Os ditadores agradecem

A Ufes vai sediar, sexta e sábado, um encontro de solidariedade a Cuba e outro pela “paz e autodeterminação do povo venezuelano” (em outras palavras, de apoio a Nicolas Maduro).

A rua escatológica

A Rua Fortaleza, em Itapoã, passou a ser conhecida como a “rua do cocô” (o apelido não foi dado pela Cesan nem pela Prefeitura de Vila Velha). Lá o esgoto, fétido e horroroso (como todo o esgoto), corre a céu aberto.

Dinheiro sobrando

A Prefeitura de Guarapari está preocupada com sua imagem e acaba de abrir licitação para contratar uma empresa especializada em análise e monitoramento das redes sociais.

A gente merece

De um leitor meio “invejoso” com a segurança de quem pode: “O prefeito Audifax Barcelos e o senador Marcos do Val estão pedindo segurança ao Estado. Dá pra estender isso para a população?”

Saque certeiro

A Secretaria Estadual de Esporte (Sesport) confirma: em setembro, na Praia de Costa, será realizada uma etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia.

Viva o circo!

A Câmara de Vitória promove nesta terça-feira uma sessão solene em homenagem ao Dia do Circo. Vai ser legal a gente poder ver pessoalmente alguns palhaços.

Vai esperando...

Desde fevereiro, uma moradora de Bom Jesus do Norte aguarda uma solução do Detran para uma denúncia que ela fez, no site do órgão, sobre o transporte escolar sob a responsabilidade do município.

Tudo parado

Segundo ela, o Detran-ES, reiteradamente, responde que por causa da grande demanda não tem previsão de ir, in loco, na cidade do sul do Estado. A Polícia Militar também espera pelo Detran, porque não pode agir sem a presença do órgão.

Confuso

Bolsonaro conseguiu chamar Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, de “Netanael”. Daí que não chega ser um espanto que o presidente conclua que o nazismo foi um movimento de esquerda.

Pra que isso, TCU?

Novamente o Tribunal de Contas da União (TCU) manda paralisar uma obra em andamento, causando um grande prejuízo ao país. A duplicação de um trecho da BR 262, em Marechal Floriano, estava bem adiantada, mas agora está tudo parado.

O ES maltratado

Tem irregularidade? Que o órgão comece a investigar e puna quem tem que ser punido. Só não vale parar tudo, prejudicando o Estado e a sociedade capixaba. Aconteceu assim com o aeroporto. O prejuízo acabou sendo maior. Lembram-se?

Utilidade pública

Leitor e usuário da Terceira Ponte sugere que os painéis eletrônicos da via passem a dar informações sobre a situação do trânsito nas ruas de acesso, em Vitória e Vila Velha.

Inutilidade explícita

Ele conta que dia desses o painel fazia propaganda de uma revista de um órgão estadual.

Alô, eleitor!