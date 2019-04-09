Projeto quer o fim do auxílio-moradia no governo do Estado

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, recebe auxílio-moradia e trouxe vários assessores que também ganham o benefício. Crédito: Sesa/Divulgação

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentou projeto de lei que revoga a lei complementar, de 2003, que concede auxílio-moradia aos servidores que venham de outros Estados para ocupar cargos comissionados de nível superior no governo do Espírito Santo.

O caso da Sesa

No bolso

O próprio Nésio, que veio de Palmas (TO), já recebeu R$ 14,6 mil de auxílio de janeiro a março – R$ 4.876 por mês. A Sesa, em nota à coluna, diz que se trata de uma “indenização para compensar as despesas de estada de servidores que venham de outros Estados”.

A crítica

“O objetivo do projeto é acabar com a concessão do auxílio e contribuir com as ações de redução, qualificação e racionalização do gasto público”, diz Pazolini. O deputado Sérgio Majeski, do PSB do governador, também criticou a ajuda de custo na sessão de ontem da Assembleia: “Não tenho como explicar isso [a concessão do auxílio-moradia] porque a Casa Civil não me procura para explicar nada”.

Na Justiça

Na mesma sessão, o deputado Euclério Sampaio disse que vai acionar o Ministério Público Federal e a Justiça Federal para impedir que seja realizado na Ufes um ato de solidariedade a Cuba e à Venezuela, no próximo fim de semana.

Em outro local

“Que se faça esse ato de apoio a ditaduras num cerimonial, e não numa instituição federal de ensino”, discursou Euclério, que tomou a iniciativa após ler a notícia do encontro na Ufes na coluna de domingo.

Madrugada do barulho

Depois de quase três meses de calmaria, as festas com funk voltaram a agitar um morro perto da Av. Vitória. Até quem mora na região de Bento Ferreira ouviu o som, que no domingo foi até as sete da manhã.

A boa notícia

Estão fazendo um viaduto no entroncamento das BRs 101 e 262, em Viana.

A péssima

Os engarrafamentos na 262 estão chegando à altura de Viana. É que o DNIT-ES não conseguiu ordenar o trânsito no desvio feito para quem vai acessar a 101 vindo da 262.

Alô, DNIT!

Por falar nisso, os semáforos no trecho urbano de Cariacica e Viana da BR 262 não estão se entendendo. É uma tal de abre, fecha, abre, fecha...

Fora do calendário

Ontem, ao meio-dia, a temperatura em Cachoeiro estava 35 graus. O horário de verão pode ter acabado, mas o verão mesmo se esqueceu de acabar.

O país real

Do advogado José Eduardo Coelho Dias comentando mais uma tragédia do nosso dia a dia, no Rio de Janeiro: “Uma família é alvejada com 80 tiros por engano, mas nosso problema é a ameaça comunista”.

História preservada

Na próxima terça-feira o governo do Estado vai assinar a ordem de serviço para restauração da Capela Santa Luzia, na Cidade Alta.

Constatação

Um ministro da Educação que chama Olavo de Carvalho de “professor” está precisando de um professor.

Onde há fumaça...

Leitor conta que no domingo à tarde, atrás do Shopping Vitória, a turma da maconha estava em grande atividade, indiferente às famílias e crianças que passeavam pela região.

Ela manda

A Guarda Municipal de Vila Velha passar a ser comandada por uma mulher a partir de hoje. Elisângela Fraga de Oliveira da Silva tem 40 anos de idade e dez de corporação.

Também

Aconteceu durante o Fórum Brasil RGC ontem em Vitória. Repórter foi abordar o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, e o doutor se antecipou: “Vai me perguntar sobre Marielle?”

O chatinho do Sul

Municípios do Sul do Estado, principalmente Cachoeiro, Anchieta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, estão reclamando da infestação do maruim, um mosquito pequeno que ataca em regiões úmidas.

Igreja com partido

Informativo da Igreja Evangélica Batista de Vitória distribuído no culto de domingo faz elogios ao projeto “Escola sem Partido” do vereador Davi Esmael.

Alô, MEC!