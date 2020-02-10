"Até quando inocentes vão morrer?", indigna-se leitor com a morte de Alice

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta por bandidos no quintal de sua casa Crédito: Arquivo pessoal

morte brutal de Alice da Silva Almeida, de apenas 3 anos , causou comoção entre os leitores de A Gazeta nas redes sociais. A menina morreu após ser atingida por tiros no quintal de sua casa no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite deste domingo (09). O crime aconteceu por volta das 20h. Alice chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A indignação foi geral, com comentários de pêsames à família misturados com menções à falta de segurança que continua fazendo vítimas inocentes. A própria família da criança já havia perdido um ente para a violência no ano passado. Wesley da Ressurreição Almeida, tio paterno da menina, foi assassinado nas redondezas do mesmo bairro

A demora na solução desses crimes e a necessidade de uma legislação mais rígida também estiveram presentes nas manifestações dos leitores. "Enquanto as leis forem maleáveis para bandidos vamos continuar vendo cenas como essas", afirmou um dos leitores. Abaixo, uma seleção de comentários retirada do perfil de A Gazeta no Facebook:

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Um anjo, senhor, quanta dor pra esses pais. Até às crianças morrendo inocentes estão perdendo suas vidas por causas da criminalidade onde vamos parar? Peço a Deus que ele conforte e console o coração desses pais só ele nessa hora de tanta dor. (Margareth Oliveira)

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Até quando inocentes vão morrer à toa? Até quando famílias vão sofrer por escolhas erradas de outras pessoas que nem sequer conhecem? Só Deus pra confortar e dar força pra essa família! (Suellen Varnier)

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Dói na gente, é triste demais... (Martha Ferreira da Fonseca)

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Deus tem misericórdia dos inocentes, proteja nossas crianças e todos dessa violência. Jesus dê força pra essa família. (Flora Bins)

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Que Deus conforte muito toda a família dessa criança nesse momento de dor e sofrimento. E Polícia Militar do Espírito Santo e Polícia Civil do Espírito Santo, espero que sejam feitas providências para apuração e elucidação desse crime e punição ao (s) culpado (s). Seria questão de honra para a corporação. (Bruno Melo)

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Não consigo imaginar a dor da família. E pensamos que estamos seguros dentro da nossa casa... Segurança só em Deus! Essa filhinha voltou para o Pai. (Daniela Ferreira Silva)

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Não há muito o que falar... Mundo violento!!! Uma ação sem nexo algum, só ficando os porquês sem nunca ter uma resposta de fato satisfatória... Um anjo partiu... deixando a dor de um vazio imensurável nos corações desses pais e de todos que tiveram as alegrias e o prazer da convivência tão curta com esse ANJO, que com certeza agora recebe o conforto nos braços do PAI... (Maria Lucinda Sabino)

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Que Deus dê forças à família, porque isso é um absurdo, meu primo quase morreu por causa de uma bala perdida ele tem 10 aninhos. (Edivania Coelho)

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Preocupante a situação que estamos vivendo. Em pouquíssimo tempo começamos a presenciar cenas que raramente aconteciam. Que as autoridades públicas percebam o perigo de nos tornarmos um Rio de Janeiro e tomem providências urgentes ou teremos muito que chorar por nossas crianças. (Eliane Martins)

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Sem palavras para isso. Se a gente fala, vem um monte de tolos contra. Então, só resta o lamento. Linda, que Deus em sua misericórdia acalante o coração desses pais que estão sofrendo a maior perda da vida. (Mara S. Costa)

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Vamos a uma questão? Estava tendo ação policial no momento? Não estava. Vai ter interdição de ruas, manifesto contra a violência? Não. Ou seja, a vida dela foi em vão. E a família vai ter que sofrer calada. (Daniele Lovato)

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Quando vamos ter paz? Nem dentro de casa vamos estar seguros. Que Deus conforte o coração dessa família. (Cristiana Teixeira)

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Que país é este? Muita tristeza também, toda mãe se coloca no lugar dessa mãe, que deve estar com o coração partido! Que Deus conforte toda a família! (Nelza S. Bassini)

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Revoltante e muito triste, uma vida que se vai não volta. A família deve estar em uma tristeza profunda uma dor que remédio nenhum trata. (Andressa Domingas Betiato)

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Gente, mais uma criança indefesa, vítima de balas perdidas, muito triste, é de cortar o coração, não dá para ficar impune, justiça! (Maria José Andrade)

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Muito triste uma criança perder a vida assim de forma tão cruel. Deus dê muita força a seus pais e a todos seus familiares e amigos. (Gilda Oliveira de Jesus)

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Enquanto as leis forem maleáveis para bandidos vamos continuar vendo cenas como essas. Triste muito triste. (Cesar Rosangela Marques)

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Enquanto não mudarem os códigos Penal, Processual Penal e Lei de Execuções Penais, a bandidagem continuará agindo sem medo e com certeza da impunidade!!! (Antonio Carlos Galvêas Miranda)

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Eu se fosse Secretário de Segurança teria vergonha ao ver uma notícia dessa... (Marcão Souza)

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